“Tiene 16… de jubilado”: arquero Sub 17 de Angola explota en redes

Gelson Dala, arquero de la selección Sub 17 de Angola, se convirtió en uno de los nombres más comentados de las últimas horas en redes sociales luego de su actuación frente a Malí dentro de la Copa Africana Sub 17, aunque no únicamente por su desempeño bajo los tres postes..

El guardameta fue pieza clave en el empate sin goles conseguido por Angola, resultado en el que logró mantener su portería intacta gracias a varias intervenciones importantes a lo largo del encuentro. Su actuación fue tan destacada que terminó siendo elegido como el mejor jugador del partido, reconocimiento que recibió al finalizar el compromiso.

Sin embargo, apenas aparecieron las imágenes de la premiación, el tema rápidamente tomó otro rumbo en internet.

La fotografía de Gelson Dala sosteniendo el trofeo comenzó a circular de manera viral debido a que muchos aficionados consideraron que el futbolista aparenta mucha más edad de la que oficialmente tiene registrada dentro del torneo juvenil.

De inmediato, miles de usuarios comenzaron a compartir memes, comentarios y bromas relacionadas con la apariencia física del arquero angoleño, reavivando además las históricas discusiones alrededor de la edad de algunos futbolistas africanos en competiciones juveniles.

Entre los comentarios más virales aparecieron frases como “Ese ya jugó el Mundial de 2006”, “16 años de jubilado tiene” o “16 años tenía cuando se independizó Angola”, publicaciones que rápidamente acumularon miles de reacciones en distintas plataformas.

Incluso varios aficionados compararon el caso con antiguas polémicas que han rodeado al futbol juvenil internacional, particularmente en torneos africanos, donde en distintas ocasiones han surgido sospechas o cuestionamientos sobre las edades oficiales de algunos jugadores.

Más allá de las burlas en redes sociales, la realidad es que el arquero tuvo un partido sobresaliente frente a Malí y fue determinante para que Angola lograra sumar en el torneo continental.

La viralización de la imagen volvió a demostrar el impacto que pueden tener las redes sociales alrededor del futbol moderno, donde una fotografía puede convertirse en tendencia mundial en cuestión de minutos y terminar eclipsando incluso lo ocurrido dentro de la cancha.

Por ahora, Gelson Dala ya se convirtió en una de las imágenes más comentadas de la Copa Africana Sub 17, en un torneo que nuevamente quedó envuelto entre el futbol, los memes y la polémica