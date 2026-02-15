¿Se retira LeBron James? La estrella de los Lakers da una actualización de su futuro en la NBA

El cronómetro de LeBron James no se rige por los estándares de la liga, sino por el pulso de su propio deseo. A los 41 años, tras haber convertido la longevidad en una forma de arte, el máximo anotador de la historia admitió que el final de su 23.ª temporada en la NBA es un territorio de neblina e incertidumbre. No hay promesas de un "baile final", sólo la urgencia de sentirse vivo.

Quiero vivir, eso es todo", declaró James el domingo, previo a su vigésimo segundo Juego de las Estrellas. Fue una respuesta usual pero cargada de intención ante la insistencia sobre un retiro que parece acechar en cada esquina del calendario. "Cuando lo sepa, ustedes lo sabrán. Ahora mismo no tengo ni idea".

Mientras el comisionado Adam Silver prepara el terreno para que la junta de gobernadores discuta la expansión y propiedad de equipos en marzo, James no oculta que su próximo salto podría ser de la duela al palco de propietarios. Sin embargo, su presente está anclado en los 52.6 millones de dólares de su contrato actual y en la inconsistente realidad de unos Lakers que caminan por la cornisa de la Conferencia Oeste.

James tiene un patrimonio neto de mil millones de dólares, de acuerdo Forbes .

Con un récord de 33-21, el conjunto angelino es un espejo de contradicciones: han anotado y permitido exactamente la misma cifra de puntos (6,264). Para James, la tasa del éxito no reside en las estadísticas acumuladas, sino en la fragilidad de la salud de un plantel que apenas ha podido reunir a su núcleo estelar.

"Cuando jugamos nuestro mejor baloncesto, nos vemos muy bien; cuando estamos mal, nos vemos fatal", diagnosticó el veterano. La clave de esa bipolaridad deportiva reside en la intermitencia de Luka Doncic, quien junto a James y Austin Reaves, solo ha podido compartir la duela en 10 encuentros esta campaña (7-3).

El regreso de Doncic tras una distensión en el tendón de la corva y la integración de piezas como Deandre Ayton, Marcus Smart y el recién llegado Luke Kennard, sitúan a los Lakers en una fase de experimentación tardía. Para LeBron, el maratón ha terminado; lo que resta es un sprint donde la cohesión debe nacer del fuego de la urgencia.

"Es difícil decir de qué somos capaces porque este es un grupo nuevo", admitió LeBron James, proyectando la mirada hacia el duelo del viernes contra los Clippers. El futuro de la corona es un enigma, pero mientras el balón siga rebotando, el Rey se niega a entregar el cetro por cansancio, solo por convicción.