La NBA analiza ir a fondo contra equipos que hagan trampa pensando en el Draft

La NBA ha encendido las alarmas. Su comisionado, Adam Silver, admitió que esta temporada se perciben conductas de tanking más agresivas que en años recientes y dejó claro que la liga está dispuesta a rediseñar el sistema para proteger la integridad competitiva.

Durante su comparecencia anual en el marco del All-Star Game, Silver reconoció que algunos equipos parecen priorizar posiciones en el Draft por encima de competir. La semana pasada, la NBA multó con 500 mil dólares al Utah Jazz y con 100 mil a los Indiana Pacers por sentar a jugadores sanos, al considerar que esas decisiones comprometían el espectáculo y la equidad.

“¿Estamos viendo comportamientos peores este año que en tiempos recientes? Sí, esa es mi opinión”, afirmó Silver. Y advirtió que la liga examinará “la totalidad de las circunstancias” del comportamiento de los equipos esta campaña, con la intención explícita de ponerlos bajo aviso.

El comisionado Adam Silver ofreció su conferencia de prensa anual en el marco del All Star Game. Reuters

El comisionado fue más allá de las multas económicas. Reconoció que podrían retirarse selecciones del Draft a franquicias reincidentes y que el comité de competencia ya revisa la estructura de la lotería para reducir los incentivos a perder deliberadamente. “Hay conversaciones sobre todos los remedios posibles para detener este comportamiento”.

Desde hace décadas, la posición en el Draft está estrechamente ligada a la reconstrucción de equipos perdedores. Silver cuestionó si el modelo actual, vigente en esencia desde hace 80 años, sigue siendo funcional. “Necesitamos un sistema para distribuir jugadores de manera justa. Lo que estamos viendo ahora no está funcionando”.

El dilema es evidente: en un entorno donde el talento joven puede transformar franquicias, quedar en la medianía resulta menos atractivo que tocar fondo. “Los incentivos están desalineados”, explicó Silver. En otras palabras, el peor escenario competitivo es ser un equipo promedio: no contender, pero tampoco obtener una alta selección.

La paradoja alcanza incluso a los aficionados, que en algunos mercados terminan alentando derrotas estratégicas para mejorar probabilidades en la lotería. Para la NBA, el desafío es mayúsculo: preservar la paridad sin premiar la derrota. La discusión ya no es retórica. Es una batalla abierta contra la trampa estructural del sistema.

La NBA valora mayores sanciones a equipos que parezca que desean perder a propósito Reuters

¿Qué es el tanking en la NBA?

El tanking es la práctica en la que un equipo decide no ser competitivo o perder partidos estratégicamente para terminar con uno de los peores récords de la liga. El objetivo final es aumentar las probabilidades de obtener una de las primeras selecciones en el Draft de la NBA, donde se eligen a los mejores prospectos jóvenes.

Actualmente, la NBA ha ajustado las reglas de la lotería para que los tres peores equipos tengan las mismas posibilidades (14 por ciento) de obtener la selección número uno, intentando así desincentivar esta práctica.