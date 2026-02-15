Noqueado en Rusia y comprometido en el vestidor: la derrota que terminó en boda para John Lenon Gutiérrez

El boxeador colombiano John Lenon Gutiérrez vivió una noche de contrastes en la helada ciudad rusa. Perdió por nocaut ante el local Elnur Samedov por el cinturón interino superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo y minutos después encontró la alegría fuera del ring, cuando su novia Paulina Ángel aceptó su propuesta de matrimonio en el vestidor.

El combate se celebró en el Traktor Ice Arena ante un público que empujó al peleador local desde el primer campanazo. El colombiano de 31 años no logró descifrar la guardia del rival, quien marcó el ritmo con combinaciones precisas y control del centro del ring.

Samedov envió a la lona a Gutiérrez en el séptimo asalto con una ráfaga de golpes. El sudamericano se repuso y resistió el resto del round, aunque volvió a caer en el penúltimo episodio. El árbitro permitió la continuidad hasta que en el round 11 una derecha contundente dejó sin respuesta al colombiano y obligó a detener la pelea.

El ruso, zurdo de 32 años, sumó su victoria 22 con 11 nocauts. Gutiérrez, diestro y con 31 calendarios, no pudo responder al dominio del europeo, que conectó los golpes más claros durante la contienda.

La propuesta inesperada en el vestidor

Con collarín y signos del combate, Gutiérrez sorprendió a todos en el vestidor. El colombiano no quiso desaprovechar el 14 de febrero a pesar de la dolorosa derrota. Se arrodilló frente a Paulina Ángel y sacó una caja negra con el anillo. Ella respondió con un sí que cambió el tono de la noche.

El equipo del colombiano celebró el momento como un triunfo emocional tras la derrota deportiva. En medio del frío de Cheliábinsk, donde la temperatura rondaba los -27 grados, la escena aportó calor humano a una jornada difícil.

Gutiérrez agradeció el apoyo de su pareja y aseguró que volverá al gimnasio para buscar otra oportunidad. El boxeo le negó el cinturón, la vida le regaló una promesa de futuro.

La derrota dolió en lo deportivo. La propuesta convirtió la noche en un recuerdo distinto. En el ring cayó un contendiente. En el vestidor nació una historia de amor.