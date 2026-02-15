"¿Gire a la derecha?" Waze interrumpe a Nicolás Larcamón en la conferencia de prensa

La conferencia de prensa de Nicolás Larcamón, tras la victoria de Cruz Azul 2-1 frente a los Tigres, dejó algo más que análisis táctico. Regaló un momento insólito que rompió con la formalidad de las preguntas.

Mientras el técnico argentino respondía a los medios, el teléfono de uno de los presentes interrumpió el silencio con una indicación del GPS: “Gire a la derecha”. Larcamón no pudo evitar sonreír y soltó, con tono relajado, “no te vayas a perder”, provocando algunas risas entre los reporteros.

Minutos después, cuando desarrollaba otra respuesta, el mismo dispositivo volvió a activarse: “luego gira a la izquierda”. Esta vez, reaccionó desconcentrado: “apágalo, apágalo, apágalo, tranquilo porque sino…”, dejando claro que la repetición comenzaba a sacarlo de foco.

Superado el episodio, Larcamón entró de lleno al análisis del encuentro. Destacó que su equipo fue superior y que el marcador pudo ser más amplio de no ser por la actuación del arquero rival. “Creo que fuimos justo ganador, hasta incluso de no ser por Nahuel, por la figura de Nahuel, hubiera sido un resultado incluso más abultado”, afirmó en referencia a Nahuel Guzmán.

El estratega también respondió a los comentarios previos de Ángel Correa, quien había ironizado sobre no saber cuál era el estadio de Cruz Azul. Larcamón tomó la declaración con calma y defendió la identidad del club:

“Entendí el comentario medio jocoso, pero donde juguemos somos un equipo muy reconocido, independientemente del estadio en el que estamos jugando (Cuauhtémoc) y por otro lado confío en que este será un templo azul este semestre, que la afición después de partidos como estos vendrá nuevamente el siguiente fin de semana y hará explotar este estadio pintándolo de azul”.

Entre risas, interrupciones y mensajes directos, la conferencia terminó reflejando el buen ánimo que dejó el triunfo.