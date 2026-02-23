Real Madrid Vs Benfica: ¿Dónde ver y qué necesita cada uno para calificar?

Real Madrid recibirá a Benfica este miércoles 25 de febrero para disputar la vuelta de los Play-offs de Champions League, eliminatoria que terminó marcada por la polémica en torno a Gianluca Prestianni y Vinicius Jr.; conoce todos los detalles que rodean al partido.

Luego de un partido de ida que terminó marcado por lo sucedido tras el gol de Vinicius Jr., Real Madrid se encuentra obligado a imponer condiciones en la eliminatoria, ya que fue eliminado de la Copa del Rey y vencido por Barcelona en la Supercopa de España, por lo que -de caer ante Benfica- Álvaro Arbeloa correría riesgo a pesar de apenas haber llegado a la institución Merengue.

Sporting de Lisboa o Manchester City esperan al ganador de esta eliminatoria en Octavos de Final. Reuters

Estos son todos los detalles que debes conocer de cara al partido de Vuelta correspondiente a los Play-offs de Champions League, en donde uno de estos equipos terminará eliminado de toda competencia europea por el resto de la temporada.

Día: miércoles 25 de febrero, 2026.

Horario: 14:00 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Estadio y capacidad: Santiago Bernabéu / 84,000 espectadores.

Canal de TV: sin transmisión.

Alternativas por streaming: en exclusiva por Fox One.

Marcador en el partido de ida: Benfica 0-1 Real Madrid.

¿Qué necesita cada equipo para calificar y quién será su rival en Octavos?

Estos son los posibles escenarios y lo que sucedería en cada uno de los resultados que están a horas de revelarse.

Real Madrid avanza: en caso de ganar (por cualquier marcador) o empatar, el conjunto español estará en la siguiente ronda de Champions League.

Benfica avanza: si los portugueses se imponen por 2 o más goles, darán una de las más grandes campanadas en la temporada y en la historia reciente de la Champions League, eliminando a Real Madrid antes de los Octavos de Final.

Tiempo extra y/o penales: Benfica deberá derrotar por un gol a Real Madrid para obligar a que se jueguen más de 90 minutos; el gol de visitante no será un criterio de desempate en ninguna de las rondas de Champions League.

Sporting de Lisboa o Manchester City son los equipos que se encuentran esperando al ganador de esta eliminatoria, cruce que supone un partido de alta tensión en caso de que Real Madrid avance y se enfrente a los ingleses, situación similar a lo que ocurriría con un eventual enfrentamiento entre portugueses.

