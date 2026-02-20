El Benfica investiga a dos aficionados por gestos contra Vinícius Jr

El Benfica abrió una investigación dirigida a dos aficionados que hicieron gestos que imitan a un mono, dirigidos a Vinícius Jr durante el partido del pasado martes contra el Real Madrid de la Champions League. Esta indagación se suma a la que la UEFA abrió por los incidentes contra el brasileño, por parte del argentino Gianluca Prestianni.

“Si son socios del club, el procedimiento puede desembocar en su expulsión”, indicó un portavoz del Benfica, lo que confirma la información que publicó la prensa local.

Dos aficionados imitaron los gestos de un mono hacia Vinícius Jr Reuters

En un video que se compartió en redes sociales, se aprecia cómo dos aficionados con la playera del Benfica hacen movimientos con los brazos, imitando a un mono.

El duelo del pasado martes estuvo salpicado por la polémica. Tras marcar el único tanto del partido y celebrarlo con un baile ante los aficionados rivales, Vinícius se enzarzó con varios rivales que le recriminaron su celebración.

El Benfica señaló que los aficionado podrían ser expulsados Reuters

Cuando parecía que las cosas se habían calmado y que el partido iba a reanudarse, Vinícius denunció ante el árbitro que el joven delantero argentino de 20 años le había llamado “mono”, momento que Kylian Mbappé ratificó tras el encuentro.

Gianluca Prestianni no fue castigado porque en ninguna toma se aprecia lo que dice, debido a que se tapó la boca.

Varios sectores se pronunciaron al respecto. Por su parte, el Benfica defendió a su jugador y consideró que hay una campaña de difamación contra el futbolista.

Este jueves, el Real Madrid dio a conocer que presentó “todas las pruebas disponibles” a la UEFA.