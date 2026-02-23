Desde Argentina, postulan a Gabriel Milito para ser el nuevo técnico de River Plate

Marcelo Gallardo anunció el fin de su segunda etapa en River Plate y la repercusión de esta decisión afectaría –de nueva cuenta- a Chivas, ya que desde Argentina ponen a Gabriel Milito entre los candidatos para sustituir al Muñeco en la dirección técnica.

Luego de conseguir 14 títulos en su primera etapa como entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo regresó a la institución que le hizo una estatua en el Estadio Monumental, sin embargo, el fin de este segundo ciclo llegará el jueves 26 de febrero, cuando el entrenador dirija su último partido al frente del 38 veces campeón de Argentina.

Mientras tanto, Chivas vivía un mundo de fantasía al ganar sus primeros 6 partidos en el Clausura 2206 de la Liga MX, entre ellos el Clásico Nacional ante América, consolidándose entre los aspirantes para el título en México… solo que, tras la derrota ante Cruz Azul, los fantasmas del pasado acechan Verde Valle.

Gabriel Milito llegó a Chivas para el Apertura 2025 de Liga MX. Mexsport

River Plate y sus 5 opciones con experiencia en Liga MX

Apenas unos minutos después del anuncio de Marcelo Gallardo, los nombres de distintos Directores Técnicos comenzaron a sonar en el entorno de River Plate, entre ellos, el de Gabriel Milito, actual estratega de Chivas que vive su segundo torneo al frente del Rebaño.

Con 26 partidos de Liga MX en Chivas, Milito registra 15 victorias, 3 empates y 8 derrotas, ganándose la confianza del seguidor Rojiblanco que anhela una larga estancia del técnico de 45 años, solo que los fantasmas del pasado tras lo ocurrido con Fernando Gago –quien abandonó a Chivas por llegar a Boca Jrs- están más presentes que nunca.

Estos son los técnicos que se mencionan en la prensa de Argentina (Diario Olé) para sustituir a Marcelo Gallardo:

*Gabriel Milito / actual DT de Chivas.

Santiago Solari / América en 2021-2022.

Ramón Pelado Díaz / América en 2008-2009.

Ariel Holan / León en 2021-2022.

Eduardo Chacho Coudet / Xolos, Apertura 2017.

Pablo Aimar / sin experiencia en Liga MX.

Hernán Crespo / sin experiencia en Liga MX.

* Uno de los grandes inconvenientes de River Plate con Gabriel Milito es su amor por Independiente de Avellaneda.

BFG