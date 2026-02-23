¡Castigo ejemplar! La UEFA suspende a Gianluca Prestianni por insultos a Vinícius

El esperado reencuentro entre Vinícius Jr. y Gianluca Prestianni no tendrá lugar este miércoles en el Estadio Santiago Bernabéu luego de que la UEFA emitiera una sanción al jugador argentino por lo sucedido en el partido de ida de la ronda de playoffs de la Liga de Campeones de Europa hace unos días.

La UEFA había iniciado una investigación por los supuestos ataques racistas de parte de Prestianni sobre Vinícius y en un movimiento decisivo, el organismo europeo ha tomado una decisión aplicando una sanción.

Prestianni, jugador del Benfica, no podrá participar en el partido de vuelta de este miércoles en Madrid.

La decisión emana directamente del Inspector de la Comisión de Ética y Disciplina, quien ha determinado una suspensión "provisional" para el futbolista argentino. El organismo europeo ha fundamentado esta acción en el Artículo 14 de su Reglamento Disciplinario, el cual castiga con severidad cualquier forma de "comportamiento discriminatorio".

El Comunicado Oficial de la UEFA por el caso Prestianni

Para garantizar la transparencia en un caso de alta sensibilidad internacional, la UEFA ha emitido un comunicado oficial que detalla los motivos técnicos de la suspensión y que reproducimos íntegramente a continuación:

“Tras el nombramiento de un Inspector de Ética y Disciplina de la UEFA (EDI) para investigar las acusaciones de comportamiento discriminatorio durante el partido de la Liga de Campeones 2025/2026 de la UEFA entre el SL Benfica y el Real Madrid CF el 17 de febrero de 2026, y a petición del EDI con un informe provisional, el Organismo de Control, Ética y Disciplinario de la UEFA (CEDB) decidió hoy suspender provisionalmente al Sr. Gianluca Prestianni para el próximo (1) partido de competición de clubes de la UEFA para el que de otro modo sería elegible por la violación prima facie del Artículo 14 del Reglamento Disciplinario de la UEFA (DR) relacionado con un comportamiento discriminatorio”.

Asimismo, el organismo advierte que este castigo es apenas el primer paso de un proceso legal más profundo:

“Esto se entiende sin perjuicio de cualquier decisión que los órganos disciplinarios de la UEFA puedan tomar posteriormente tras la conclusión de la investigación en curso y su respectiva presentación a los órganos disciplinarios de la UEFA”.