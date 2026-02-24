Triple play de Diablos: Bicampeones, multimillonarios y un imperio financiero en la BMV

Hubo un tiempo, no hace mucho, en que el beisbol en la Ciudad de México era un acto de fe. Un deporte de culto practicado en la inmensidad gris del Foro Sol o en la intimidad austera del Fray Nano, esa casa temporal que servía de refugio mientras se levantaba el trinche con vista a los volcanes. Ir a ver la pelota caliente era una actividad de nicho, reservada para un puñado de fieles que compartían la grada con el eco de sus propios gritos. Durante décadas, Alfredo Harp Helú sostuvo la franquicia más ganadora del país como quien mantiene un patrimonio familiar por puro amor al arte, cargando con pérdidas millonarias sólo para que el juego no se extinguiera en la capital.

Hoy, el Estadio Alfredo Harp Helú es una catedral de acero y fuego donde la atmósfera se ha vuelto un objeto del deseo. Estar ahí es aspiracional; es la postal necesaria para el feed de redes sociales y el punto de encuentro de una nueva audiencia deportiva. Ha logrado lo impensable: transformar un deporte de culto en un fenómeno social que se presume en historias de Instagram y se analiza en las mesas de inversión.

Más aficionados, más patrocinios y menos gastos

Esta metamorfosis tiene un respaldo contundente en los reportes enviados a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). La organización ha logrado el “triple play” definitivo: más aficionados, más patrocinios y menos gastos. Al cierre de 2025, el club reportó un crecimiento anual de ingresos del 27.5 por ciento, alcanzando los 731 millones de pesos. Dentro de esta cifra destaca que la utilidad neta se disparó de ocho millones de pesos en 2024 a 77 millones al cierre del último ejercicio.

Uno de los pilares de esta explosión financiera reside en la reinvención del consumo. El modelo actual ha desplazado lo básico para dar paso a una curaduría gastronómica que es tendencia en la ciudad. En la actualidad el aficionado camina por pasillos donde se asientan marcas de hamburguesas de culto y establecimientos de tacos reconocidos que han posicionado sus logotipos junto al trinche escarlata. Ir al estadio es, ahora, ir a cenar a los lugares que dictan la agenda culinaria de la Ciudad de México. Esta estrategia disparó la venta de bebidas y alimentos a 48.5 millones de pesos, un crecimiento del 21.7 por ciento que demuestra que el fan actual gasta con la misma alegría con la que celebra un batazo de cuadrangular.

LMB, el destino estratégico para exjugadores de MLB

El éxito deportivo ha sido el combustible de esta maquinaria. El bicampeonato de 2025 no sólo trajo la estrella número 18 al escudo, sino que consolidó el valor de mercado de figuras como Robinson Canó, Julián Ornelas y Juan Carlos Gamboa. Bajo la gestión del manager Lorenzo Bundy, el equipo ha sabido capitalizar la coyuntura del beisbol moderno. La Liga Mexicana de Beisbol ha dejado de ser el último recurso para veteranos y se ha convertido en un destino estratégico para exjugadores de Grandes Ligas desplazados por los cambios en las menores de Estados Unidos. Ver a estrellas de este calibre en el diamante capitalino justifica inversiones en nóminas donde un lanzador con pasado en la gran carpa puede percibir 25 mil dólares mensuales. Es un espectáculo de élite que atrae tanto al turismo como a la población local.

La eficiencia operativa de la novena escarlata

Sin embargo, la verdadera victoria se gestionó en la eficiencia operativa. La organización escarlata reportó que la gloria puede ser amiga del ahorro. Al barrer la Serie del Rey contra Charros de Jalisco, los Diablos doblegaron al rival en el diamante y notificaron optimización en los costos de logística. La directiva informó a sus inversionistas que obtener el título en cuatro encuentros permitió una reducción drástica del 57.4 por cientos en gastos de transporte, hospedaje y alimentación. Menos juegos significaron menos facturas y una mayor velocidad de retorno de inversión. La administración también logró recortar gastos en publicidad y mercadotecnia en casi un 50%, confiando en que el propio fenómeno social y los triunfos serían su mejor publicidad.

Con una posición de efectivo de más de 850 millones de pesos y la mira puesta en el tricampeonato, los Diablos Rojos han demostrado que lo que antes era pasatiempo familiar sostenido por la voluntad de un hombre, hoy es un imperio que dicta tendencia.

*mcam