Chivas busca terminar con invicto de Toluca: Día, horario y canales de TV

En uno de los partidos más atractivos del fin de semana, Toluca recibirá a Chivas en la cancha del Estadio Nemesio Diez, duelo en el que el Rebaño podría arrebatarle el invicto al actual bicampeón de la Liga MX; conoce todos los detalles sobre este duelo correspondiente a la Jornada 8 del Clausura 2026.

Luego de 7 partidos en el Clausura 2026, Toluca se mantiene como uno de los dos equipos invictos, mientras que Chivas es líder de la tabla general al sumar 18 puntos posibles, sin embargo, una derrota este fin de semana les arrebatará el puesto de privilegio, cayendo –en el peor de los escenarios- hasta el 4° peldaño de la clasificación.

Será la primera vez en la que Chivas y Toluca se enfrenten con 12 títulos de Liga MX para cada uno. Mexsport

Además, una de las grandes expectativas es el posible regreso de Alexis Vega a una de las convocatorias de Antonio Turco Mohamed y Toluca; el estratega argentino esperará hasta el último momento al seleccionado nacional, mismo al que no arriesgará en caso de mantener molestias musculares.

Todos los detalles del Toluca Vs Chivas correspondiente a la Jornada 8

Con Christian Martinoli como protagonista principal de la narración del compromiso, el enfrentamiento entre Toluca y Chivas podrá sintonizarse a través de TV Abierta, mismo que sería el último en exclusiva para la televisora del Ajusco en este Clausura 2026.

Conoce los detalles que rodean al compromiso:

Día: sábado 28 de febrero, 2026.

Horario: 17:00 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Instancia del torneo: Jornada 8 / Clausura 2026 de Liga MX.

Canal de TV: Azteca 7, con narración de Christian Martinoli, acompañado de Luis García, David Medrano y Omar Villarreal.

Alternativas por streaming: IzziGo.

Un triunfo de Toluca sobre Chivas podría representarles el liderato del Clausura 2026 en la Liga MX. Mexsport

* Una derrota para Toluca los podría relegar hasta el 7° sitio de la tabla general, mientras que una victoria los podría llevar hasta el liderato de la competencia; Chivas deberá triunfar para asegurar el primer sitio.

BFG