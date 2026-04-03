¿Reta al 'Canelo'? El 'Piojo Alvarado se pone los guantes previo al duelo de Chivas contra Pumas

El rebaño está de fiesta y no es para menos. El Guadalajara no sólo camina con paso firme en el Clausura 2026, sino que lo hace con una sonrisa que desarma a cualquiera. Mientras la Liga MX se despierta tras el parón de la Fecha FIFA, las Chivas de Gabriel Milito se mantienen en la cima del futbol mexicano con 30 puntos, marcando una pauta de consistencia que hace años no se veía en la capital tapatía. Pero más allá de la táctica y el rigor físico, el secreto del éxito parece esconderse en la armonía de un vestidor que, hoy por hoy, rebosa de confianza y buen humor.

Un campeón mundial en la zona de kinesiología

La previa del duelo más esperado de la Jornada 13 ante Pumas no se vive con la tensión dramática de otras épocas. En Verde Valle, el ambiente alegre. Para muestra, el video que ha encendido las redes sociales del club.

Un Roberto Alvarado convertido en el showman oficial del equipo. En pleno búnker de recuperación y kinesiología, donde usualmente impera el silencio y el olor a pomada analgésica, el 'Piojo' decidió romper la rutina.

Disfrazado de boxeador, con un cinturón de campeón mundial a la cintura y emergiendo de una puerta entre nubes de hielo seco, al más puro estilo de una función estelar en Las Vegas, , Alvarado desató las carcajadas de sus compañeros.

Dice el Piojo que le echen al Canelo, que no le han sabido pegar", presumió la cuenta oficial del Rebaño.

El liderato no se sostiene solo en la tabla. Se refleja en la dinámica diaria. El video en la zona médica muestra a un grupo activo en recuperación, con interacción constante. La escena de Alvarado introduce un elemento adicional. El equipo compite y se muestra suelto.