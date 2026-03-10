En Chivas parodian a Lionel Messi y a Cristiano Ronaldo

Chivas le puso un toque de humor a una de sus dinámicas en redes sociales. Algunos jugadores parodiaron a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, entre otros, después de que el Guadalajara se llevara el triunfo en el Clásico Tapatío de la jornada 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

El primero en pasar fue Roberto Alvarado, quien se puso una máscara de Lionel Messi e inició la dinámica: “Si el tiempo corre, ¿por qué el reloj sólo camina? Qué mira bobo”, recordando la frase emblemática que soltó el argentino en diciembre de 2022, cuando en zona mixta se la dijo al neerlandés Wout Weghorst durante el Mundial en Qatar.

Yael Padilla fue el siguiente: “Si tengo un hijo y es cura, ¿es mi hijo o mi padre?”.

Después del paso de otros jugadores de Chivas, tocó el turno para Hugo Camberos, quien portó una máscara de Cristiano Ronaldo y lanzó la siguiente pregunta: “¿Si en El Vaticano llueve? Se empapan”, para cerrar con el tradicional festejo del luso “¡Siuuu!”.

Precisamente, Cristiano Ronaldo está en duda para el duelo contra México en el Estadio Azteca. El próximo 20 de marzo será la fecha clave para saber si viene o no a la reinauguración del Coloso de Santa Úrsula.

Chivas pasa por buen momento en la Liga MX, actualmente son terceros generales con 21 puntos, sólo por detrás de Cruz Azul (25) y Toluca (24). Los dirigidos por Gabriel Milito se mantienen invictos en el Estadio Akron, donde no han perdido, caso contrario de visitante, donde suman dos tropiezos.

PRÓXIMO PARTIDO DE CHIVAS EN EL CLAUSURA 2026 DE LA LIGA MX:

Día: Sábado 14 de marzo.

Sábado 14 de marzo. Hora: 5:07 de la tarde.

5:07 de la tarde. Rival: Santos Laguna.

Cuatro días después, Chivas se verá las caras con León, en partido reprogramado de la jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX.