Reportan liberación de Caín Velásquez: El excampeón de UFC sale de prisión y anuncia seminario de respiración

En un giro que cierra uno de los capítulos más dramáticos y mediáticos en la historia reciente de las artes marciales mixtas, se ha reportado la liberación bajo libertad condicional de Caín Velásquez. El excampeón de peso pesado de la UFC abandonó las instalaciones penitenciarias este 15 de febrero de 2026, luego de que su defensa lograra adelantar los plazos de una sentencia que originalmente lo mantendría tras las rejas hasta marzo.

La noticia comenzó a circular con fuerza tras una publicación en la plataforma X Josh Thompson, analista de MMA y excolega de entrenamiento de Velásquez. Thompson compartió una fotografía junto al peleador, acompañada de un breve pero contundente mensaje: "Bienvenido a casa, hermano". La imagen, que rápidamente se volvió viral entre la comunidad de los deportes de contacto, confirma el fin del encarcelamiento para el hombre que alguna vez fue considerado el "más malo del planeta" dentro del octágono.

A diferencia de sus días de gloria deportiva, los primeros pasos de Velásquez fuera de la prisión no parecen estar orientados hacia un gimnasio de combate. A través de sus redes sociales, el peleador expresó su deseo de compartir las herramientas que le permitieron sobrevivir psicológicamente al encierro.

"Tras mi liberación el 15 de febrero, estoy explorando la idea de organizar un Seminario de Respiración Holotrópica de un día en la zona de San José", anunció Caín Velásquez.

El origen de la tragedia: Un acto de justicia por mano propia

El calvario legal de Velásquez comenzó el 28 de febrero de 2022. En aquel entonces, el mundo del deporte quedó atónito ante los reportes de una persecución a alta velocidad por las calles del condado de Santa Clara. Según las investigaciones, Velásquez persiguió y disparó en repetidas ocasiones contra un vehículo en el que viajaba Harry Goularte Jr., un hombre acusado de haber abusado sexualmente del hijo de cuatro años del peleador en una guardería local.

Aunque Goularte resultó ileso en el ataque, su padrastro, quien también viajaba en el auto, recibió impactos de bala en el brazo y el torso. Velásquez fue arrestado de inmediato y enfrentó una docena de cargos graves, incluyendo intento de asesinato premeditado. Durante meses, la fiscalía presionó por una sentencia que podía alcanzar la cadena perpetua, argumentando que el atleta había emprendido una "expedición de vigilancia temeraria" que puso en peligro a civiles inocentes cerca de una zona escolar.

Tras un proceso tortuoso que incluyó periodos de arresto domiciliario y múltiples audiencias, en marzo de 2025 Velásquez llegó a un acuerdo con la fiscalía tras declararse culpable de los cargos reducidos. El juez le impuso una pena de cinco años de prisión seguida de cuatro años de libertad condicional supervisada. Gracias a los créditos por el tiempo ya cumplido y su comportamiento ejemplar, la fecha de salida se ajustó para este domingo, permitiendo que Caín Velásquez regresara con su familia.Un legado forjado en el octágono y el orgullo mexicano

Leyenda dentro del octágono

De padres mexicanos, Velásquez se convirtió en el primer peleador de ascendencia mexicana en capturar el título mundial de peso pesado, una hazaña que logró en 2010 tras demoler a la superestrella Brock Lesnar. Su estilo, definido por un cardio inagotable y un "ground and pound" devastador, lo llevó a protagonizar una de las trilogías más épicas del deporte contra Junior dos Santos.

Su última pelea profesional fue en 2019 contra Francis Ngannou, marcando el fin de una era donde acumuló un récord de 14-3. Hoy, sin embargo, su enfoque ha mutado de la destrucción física a la sanación espiritual.