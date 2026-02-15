Milano Cortina 2026: 14 atletas reciben medallas de ediciones pasadas por casos de dopaje

La justicia deportiva suele ser una carrera de larga distancia, y este domingo, en el Antholz-Anterselva Biathlon Arena, finalmente cruzó la meta. Durante los Juegos de Milano Cortina 2026, 14 atletas recuperaron el lugar que la historia les debía, recibiendo las medallas de Vancouver 2010 y Sochi 2014 que les fueron arrebatadas por el dopaje.

El fin de una larga batalla legal

La ceremonia, encabezada por Kirsty Coventry (miembro del COI), fue el cierre de un capítulo oscuro marcado por las trampas del biatleta ruso Evgeny Ustyugov. Tras confirmarse anomalías en su pasaporte biológico, los resultados de dos olimpiadas distintas tuvieron que ser reescritos, devolviendo la gloria a quienes compitieron con integridad.

Martin Fourcade: Un sexto oro con 16 años de retraso

El momento cumbre de la jornada lo protagonizó la leyenda francesa Martin Fourcade. A sus 37 años, y tras más de una década de espera, recibió el oro de la prueba de salida en masa (15 km) de Vancouver 2010.

Nuevo podio de Vancouver 2010:

Oro: Martin Fourcade (Francia)

Plata: Pavol Hurajt (Eslovaquia)

Bronce: Christoph Sumann (Austria)

Para Sumann, esta corrección administrativa significó colgarse su cuarta medalla olímpica, un reconocimiento validado tras la rigurosa revisión de la Unión Internacional de Biatlón (IBU).

Reivindicación en los Relevos de Sochi 2014

El ajuste de cuentas también alcanzó las pruebas por equipos. Ante la ovación de 20,000 espectadores, se oficializó el nuevo podio del relevo masculino 4x7.5 km de Sochi 2014:

Alemania (Oro)

Austria (Plata)

Noruega (Bronce)Un mensaje contra la impunidad

Este evento en Milano Cortina no solo fue una entrega de metales; fue una declaración de principios del COI. Al premiar a estos deportistas 16 años después, el organismo reafirma que la integridad no tiene fecha de caducidad y que el compromiso con el deporte limpio es innegociable, sin importar cuánto tarde en llegar la sentencia.