Pesadilla para Obed Vargas: El mexicano juega, pero el Atlético es goleado por Rayo Vallecano

El Atlético de Madrid parece tener dos personalidades completamente opuestas en esta temporada. Mientras que en la Copa del Rey el equipo luce como una aplanadora imparable, capaz de meterle una "manita" al Betis o golear 4-0 al Barcelona, en LaLiga la historia se convirtió en una película de terror. Este domingo, en el marco de la Jornada 24, los colchoneros sufrieron un duro revés al caer 3-0 en un derbi madrileño ante el Rayo Vallecano, un encuentro donde el mexicano Obed Vargas tuvo participación, aunque poco pudo hacer para evitar el desastre.

El estratega argentino Diego Simeone apostó por una rotación masiva, presentando un once con nueve cambios respecto al equipo que brilló en la semifinal de Copa. Sin embargo, el experimento resultó costoso. En un partido disputado en el Estadio Municipal de Butarque —debido al mal estado del césped en Vallecas—, el conjunto rojiblanco nunca encontró la brújula y terminó siendo superado ampliamente por un rival que, irónicamente, llegó al encuentro sumido en una crisis y peleando el descenso.

OBED VARGAS SUMA MINUTOS EN UNA TARDE PARA EL OLVIDO

Para la afición mexicana, la nota destacada fue la actividad de Obed Vargas. El mediocampista ingresó al terreno de juego al minuto 57, sustituyendo al italiano Matteo Ruggeri, con la esperanza de darle frescura y orden a un equipo que ya perdía por dos goles. Este fue el segundo partido de LaLiga en el que participó el juvenil azteca y el tercero oficial bajo el mando del 'Cholo' Simeone desde su llegada al club.

Obed Vargas en el calentamiento del Atlético. REUTERS

A pesar del ímpetu del mexicano, el daño ya estaba hecho. El Rayo Vallecano sentenció el encuentro en la primera mitad con anotaciones de Fran Pérez al minuto 40 y del experimentado Óscar Valentín al 45’, tras un rebote de Jan Oblak. Ya con Vargas en el campo, el senegalés Nobel Mendy puso el último clavo en el ataúd rojiblanco con un cabezazo al 76’, decretando el 3-0 final que dejó helados a los seguidores colchoneros.

ADIÓS AL TÍTULO: EL ATLÉTICO CAE AL CUARTO LUGAR

La derrota confirmó el pésimo momento liguero del Atlético de Madrid, que hiló su segunda caída consecutiva tras perder la semana pasada, también ante el Betis. Con este resultado, el equipo se estancó en 45 puntos y cayó hasta la cuarta posición de la tabla general, siendo superado ahora por el Villarreal.

Jugadores del Rayo Vallecano celebrando. REUTERS

El sueño de pelear por el campeonato de LaLiga parece esfumarse definitivamente. Los del 'Cholo' quedaron a una distancia abismal de 15 puntos del líder Real Madrid y a 13 unidades del Barcelona. La inconsistencia del equipo es alarmante: un cuadro capaz de golear a los gigantes en los torneos de eliminación directa, pero que baja los brazos y pierde la concentración ante rivales teóricamente inferiores en el torneo local. Ahora, con la moral golpeada, deberán cambiar el chip rápidamente, pues la Champions League y el viaje a Brujas esperan a la vuelta de la esquina.