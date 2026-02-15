Julián Araujo da triunfo agónico al Celtic: El mexicano sella remontada épica

En una tarde que pasó del desconcierto a la euforia total, el mexicano Julián Araujo se convirtió en la figura absoluta de la Jornada 27 de la Scottish Premiership. Con un gol en el último suspiro del encuentro, el lateral tricolor completó una voltereta espectacular para que el Celtic venciera 3-2 al Kilmarnock en Rugby Park.

El conjunto dirigido por Martin O’Neill —quien celebraba su partido número 300 al mando— vivió una primera mitad de pesadilla. El Kilmarnock, bajo la tutela de Neil McCann, aprovechó las desatenciones defensivas del cuadro visitante para ponerse en ventaja con dos anotaciones antes del descanso, obra de Tyreece John-Jules y Joe Hugill antes de los primeros 30 minutos del partido. El escenario parecía sentenciado ante un Celtic que se mostraba vulnerable y carente de ideas.

La reacción y el factor Araujo

Tras el mediotiempo, la cara del equipo de Glasgow cambió por completo. La agresividad regresó al cuadro de los "Hoops" y la remontada comenzó a gestarse al minuto 56, cuando Tounekti acortó distancias con un potente disparo al ángulo. La insistencia dio frutos nuevamente al 64’, momento en el que Benjamin Nygren aprovechó un balón suelto tras un saque de banda para firmar el empate parcial y su decimotercer tanto de la campaña.

Cuando el reloj agonizaba y parecía que los puntos se repartirían, apareció el seleccionado mexicano. En el minuto 97, tras una jugada accidentada y una serie de rebotes dentro del área que la zaga local no pudo despejar, Julián Araujo controló el esférico y sacó un disparo fulminante que venció al guardameta rival.

Araujo y sus estadísticas en el Celtic

El impacto de Araujo en el esquema de O’Neill es innegable. Lleva la titularidad consecutiva en seis partidos, mismos en los que el Celtic no ha perdido y, ahora, en su séptimo cotejo como parte del equipo obtuvo su primer gol.

Este triunfo agónico permite al Celtic mantener el paso firme y pisarle los talones al Hearts en la lucha por el liderato de la liga.