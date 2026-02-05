Nuevo rival para Brandon Moreno en UFC México: ¿Quién es Lone'er Kavanagh?

La expectativa por el regreso de Brandon Moreno a tierras aztecas creció de forma estrepitosa, pero el camino hacia el octágono presentó un obstáculo de último momento. La cartelera estelar de la UFC México, programada para el próximo 28 de febrero en la Arena Ciudad de México, sufrió una modificación drástica que obligó a los organizadores a trabajar a marchas forzadas para mantener el nivel del espectáculo.

Originalmente, el peleador tijuanense, conocido como 'The Assassin Baby', planeó su estrategia para medir fuerzas ante el kazajo Asu Almabayev. Sin embargo, la salud del peleador asiático le jugó una mala pasada justo antes de emprender el viaje a la capital mexicana. Una lesión en el brazo derecho dejó fuera de combate a Almabayev, quien expresó su frustración en redes sociales al confirmar que el percance ocurrió apenas dos días antes de su vuelo. Ante la emergencia, la empresa encabezada por Dana White actuó rápido y designó al inglés Lone’er Kavanagh como el nuevo oponente del ídolo mexicano.

UN PROSPECTO PELIGROSO QUE LLEGA CON EL "PLAN DE DIOS"

El ajuste en la pelea estelar cambió por completo el panorama para el excampeón de peso mosca. Mientras que Almabayev representaba un estilo específico de lucha, Lone’er Kavanagh llega con el hambre de quien no tiene nada que perder y mucho que ganar. El británico ostenta una marca profesional de 9-1 y actualmente ocupa el peldaño número 15 dentro del ranking de las 125 libras de la UFC. Aunque sufrió un tropiezo en agosto de 2025 ante Charles Johnson, su perfil como prospecto en ascenso lo convierte en un arma de doble filo.

Brandon Moreno cuando se convirtió en campeón. Cortesía de UFC

Para Kavanagh, este combate significa el salto más importante en su trayectoria deportiva. El europeo no ocultó su emoción y describió este llamado como una respuesta a sus plegarias, asegurando que el cambio de planes forma parte de un propósito mayor. Con un récord de dos triunfos dentro de la promotora, el inglés buscará silenciar a la Arena CDMX y aprovechar la exposición global que implica enfrentar a una figura de la talla de Moreno.

ESTRATEGIA Y RESPETO: EL AJUSTE FINAL DE BRANDON MORENO

A menos de dos meses de la función, el equipo de Brandon Moreno inició los ajustes pertinentes en su campamento de entrenamiento. Enfrentar a un rival distinto implica estudiar nuevos videos, analizar ángulos de golpeo y modificar las transiciones en el suelo. A pesar de la rivalidad deportiva, el compañerismo en las artes marciales mixtas se hizo presente cuando el tijuanense envió un mensaje de apoyo al kazajo lesionado, deseándole una pronta recuperación.

Brandon Moreno con el título en el hombro. Cortesía de UFC

La cartelera en la Ciudad de México se mantiene sólida con este ajuste. Moreno sigue como el gran protagonista y tendrá la misión de defender su territorio ante un oponente joven que llega con el impulso de una oportunidad dorada. El próximo 28 de febrero, la afición mexicana abarrotará el recinto de Azcapotzalco para presenciar si la experiencia del primer campeón mexicano de la UFC logra imponerse ante la explosividad y el ímpetu del retador británico.