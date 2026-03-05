¡Regreso de pesadilla a la F1! 'Checo' Pérez sufre con Cadillac en el GP de Australia

El esperado retorno de la Fórmula 1 no trajo las alegrías que la afición mexicana proyectó para este inicio de temporada. Sergio 'Checo' Pérez experimentó una jornada inicial de auténtico terror con Cadillac sobre el asfalto del Circuito de Albert Park. En el marco de la Primera Práctica Libre del Gran Premio de Australia, el piloto tapatío enfrentó la cruda realidad de su nuevo monoplaza, dejando sensaciones de mucha incertidumbre de cara a la clasificación y la carrera del domingo.

'Checo' Pérez tomando una curva en Albert Park. AFP

Desde los primeros minutos de la Primera Práctica Libre, quedó claro que la adaptación al auto de Cadillac representará un desafío monumental para el experimentado corredor. El coche mostró una inestabilidad alarmante que impidió a 'Checo' Pérez encontrar el ritmo necesario para competir en la parte media de la tabla, situándolo en un escenario que nadie imaginó para este arranque de 2026.

CAOS EN MELBOURNE: TROMPO Y PIEZAS VOLANDO DEL AUTO DE 'CHECO' PÉREZ

La sesión en Melbourne resultó accidentada para el originario de Guadalajara. Durante una de sus vueltas rápidas, 'Checo' Pérez perdió el control total de la parte trasera de su vehículo y terminó realizando un trompo que encendió las alarmas en el garaje de la escudería estadounidense. Aunque la maniobra no provocó daños estructurales graves ni impactos contra las protecciones, evidenció que el balance del auto está muy lejos del punto ideal para la máxima categoría del automovilismo.

'Checo' Pérez con la mano en la cabeza. REUTERS

Sin embargo, el momento más insólito de la práctica ocurrió cuando el espejo retrovisor derecho del monoplaza de 'Checo' Pérez se desprendió inexplicablemente a la salida de una recta. La pieza voló por los aires ante la sorpresa de los mecánicos, y aunque no golpeó a otros competidores que rodaban en ese instante, el incidente subrayó los problemas de ensamble y fiabilidad que arrastra el equipo en este debut.

CADILLAC EN EL FONDO: 'CHECO' PÉREZ Y VALTTERI BOTTAS SIN RUMBO

Los problemas de la estructura americana no fueron exclusivos del mexicano. Su compañero en Cadillac, el finlandés Valtteri Bottas, también sufrió la pérdida de un componente idéntico, aunque en su caso fue el espejo del lado izquierdo. Esta coincidencia dejó claro que existe un error de diseño o sujeción que el equipo deberá resolver de forma inmediata antes de la siguiente sesión en el trazado australiano.

Auto de Valtteri Bottas en el trazado de Australia. REUTERS

Al caer la bandera a cuadros, los resultados fueron lapidarios. Mientras que Charles Leclerc (Ferrari) marcó el mejor tiempo con un crono de 1:20.267, 'Checo' Pérez finalizó en la antepenúltima posición (puesto 20), con una diferencia abismal de más de cuatro segundos respecto al líder. Por su parte, Bottas concluyó en el lugar 17, confirmando que la escudería ocupa actualmente la parte baja de la parrilla. Con este panorama, el equipo técnico tiene un día largo de trabajo por delante si desea evitar un desastre mayor en el resto del fin de semana en Australia.