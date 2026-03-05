Acusan al periodista Fabrizio Romano de hacer promociones pagadas para aumentar precio de jugadores

El influencer Fabrizio Romano vuelve a estar bajo la lupa por la forma como opera la amplia influencia digital que ha desarrollado en los últimos años, en los que se ha convertido en la voz de muchos fichajes del futbol internacional, pero también en alguien muy cuestionado ante señalamientos de cobrar por publicaciones o no corroborar su información.

Críticos del modelo mediático actual consideran que su actividad está más cerca de la figura de un influencer que de la de un reportero tradicional. El periodista Nick Harris recién publicó "HERE WE GO!": the lowdown on "football journalist" Fabrizio Romano, texto en la plataforma Substack con el que cuestiona a Romano.

Poderosas redes de Romano y cuestionamientos sobre cobrar notas

El alcance digital del italiano explica gran parte de su influencia. Romano cuenta con más de 27 millones de seguidores en la red social de X, más de 40 millones en Instagram y decenas de millones adicionales en Facebook y TikTok.

Su contenido gira principalmente alrededor de noticias y rumores de transferencias, algunas exclusivas gracias a sus contactos con agentes, clubes y futbolistas. En 2024 surgieron reportes en medios escandinavos que señalaban que clubes de futbol habrían recibido ofertas para pagar por promoción en sus redes sociales.

El portal noruego Idrettspolitikk.no y el diario danés Tipsbladet informaron que una empresa afirmaba tener vínculos con Romano y ofrecía a clubes la posibilidad de difundir contenido en sus plataformas a cambio de dinero. El precio de una sola publicación podía rondar los 11,600 coronas noruegas, cerca de mil euros.

El exdirector de marketing del club noruego Valerenga FC, Mehran Amundsen-Ansari, confirmó que recibió ese tipo de acercamientos en 2022. Según relató, inicialmente pensó que se trataba de una broma debido al prestigio que Romano había construido como fuente de información del mercado.

La propuesta incluía servicios como difundir rumores sobre jugadores disponibles para transferencias o generar conversación alrededor de un club. Sin embargo, Valerenga decidió no utilizar el servicio, en parte por el costo y por las dudas que generaba el modelo.

Cuando el periodista noruego Andreas Selliaas contactó a Romano para preguntarle sobre el tema, el italiano aseguró que no tenía conocimiento de la empresa que supuestamente actuaba en su nombre y negó recibir dinero para promocionar clubes o futbolistas. Aun así, declinó hacer comentarios públicos sobre el asunto.

Fabrizio Romano reportó que el jugador Christian Atsu se encontraba a salvo luego de un terremoto que azotó a Turquía y Siria, cuando la realidad fue que el futbolista falleció en el incidente. Facebook Fabrizio Romano

Un penoso incidente en el que Romano no confirmó su información

El influencer italiano también ha vivido episodios en los que deja su reputación golpeada, como cuando informó el 7 de febrero de 2023 que el futbolista Christian Atsu se encontraba a salvo en un hospital, luego de ser encontrado con un pie roto y problemas para respirar bajo unos escombros, luego del terremoto que azotó a Turquía y Siria que cobró 60 mil vidas.

Días después, resultó que el exjugador del Porto, Chelsea y Everton, entre otros clubes, había fallecido en el desastre natural y su cuerpo encontrado el 18 de febrero, lo que mostró que Romano no había verificado la información que publicó en su cuenta de Facebook.

Más señalamientos contra Romano

Las críticas se intensificaron recientemente después de que Romano publicara un video que algunos observadores interpretaron como favorable al gobierno de Mohammed bin Salman en Arabia Saudita, país que en los últimos años ha invertido enormes cantidades de dinero en el futbol internacional.

Además de estas controversias recientes, antiguos colegas han señalado episodios de sus primeros años en el periodismo. Uno de ellos afirma que cuando Romano tenía 18 años, mientras colaboraba con un portal dedicado al Inter de Milán, publicó una entrevista exclusiva con un jugador del club que posteriormente fue desmentida por el propio futbolista y la institución.

El caso de Romano y su influencia en las redes sociales, refleja un cambio profundo en la industria informativa: la transición del periodismo tradicional hacia un ecosistema dominado por audiencias masivas, redes sociales y figuras individuales con enorme poder de difusión.

Mientras millones de aficionados continúan siguiendo sus anuncios de fichajes, el debate sobre su papel —periodista, intermediario o influencer— sigue abierto en el futbol mundial.