Charles Leclerc lidera primera práctica en Australia y 'Checo' Pérez termina en lugar 20

Sergio “Checo” Pérez regresó oficialmente a la Fórmula 1 al terminar en el lugar 20 en la primera práctica del Gran Premio de Australia 2026, pese a protagonizar un trompo en el final, mientras Charles Leclerc lideró un 1-2 de Ferrari.

El monegasco intercambió posiciones con Max Verstappen en numerosas ocasiones durante la sesión de este viernes, desarrollada bajo condiciones relativamente calurosas (21ºC en el ambiente y 35ºC en la superficie de pista).

Verstappen había encabezado la tabla de tiempos en el arranque con el 1m22.305s, superando por apenas 17 milésimas a Leclerc en sus primeros giros con el neumático medio, aunque los puestos se invirtieron antes de llegar a los 30 minutos cumplidos, con el piloto de Ferrari mejorando a 1m21.227s.

Cuando empezaron a usar neumáticos suaves, Verstappen mejoró a 1m20.908s, aunque Leclerc respondió con 1m20.829s. El tetracampeón mundial volvió a bajar el tiempo con 18 minutos en el reloj, ahora a 1m20.789s.

En el cierre de la tanda, Lewis Hamilton tomó la delantera con 1m20.736, pero eventualmente fue Leclerc, en su último giro lanzado, quien lo superó por 469 milésimas.

Isack Hadjar llegó a situarse a 57 milésimas de su coequipero de Red Bull en algún punto del entrenamiento, pero al final se ubicó cuarto, con despiste incluido en la Curva 1, finalizando por delante de Arvid Lindblad y Oscar Piastri, quienes inauguraron los incidentes del entrenamiento.

Leclerc busca su segunda victoria en Melbourne Scuderia Ferrari

Con dos minutos transcurridos, el australiano de McLaren reportó fallas de potencia por algunos segundos, aunque sus sistemas se normalizaron casi de inmediato. En simultáneo, el Racing Bulls del novato Lindblad se quedó detenido en la salida de la zona de pits, generando un periodo de Auto de Seguridad Virtual.

Los diez primeros lugares fueron completados por George Russell, Kimi Antonelli, Gabriel Bortoleto y Nico Hulkenberg, pilotos de Mercedes y Audi. Por su parte, el argentino Franco Colapinto se ubicó en el sitio 16 de los tiempos.

Sergio Pérez dio sus primeras vueltas competitivas en Albert Park desde 2024, en una sesión cuyo objetivo principal fue establecer la base de trabajo para Cadillac.

El mexicano mejoró a 1m24.620s en su primera simulación con el compuesto suave, escalando al lugar 18, aunque posteriormente sufrió un trompo en la Curva 4 y no volvió a hacer simulaciones, quedando relegado al puesto 20. Su compañero Valtteri Bottas acabó en la posición 17.

Otros incidentes notables incluyeron a Alex Albon, quien perdió el sistema hidráulico al salir de la curva 10, quedando detenido con doce minutos restantes. Esto también ameritó un Auto de Seguridad Virtual.

Oficialmente 21 autos participaron en la sesión, luego de que Aston Martin anunciara al principio que Fernando Alonso no participaría por un problema en la unidad de potencia Honda. Pero su coequipero Lance Stroll marcó un registro que fue 30 segundos más lento, antes de reportar la misma falla en su AMR26.

El campeón reinante Lando Norris (McLaren) sufrió una falla en la caja de cambios y únicamente dio siete vueltas.

Para el anecdotario queda el hecho de que Hulkenberg, con la escudería Audi, fue el primer piloto en salir a pista en una sesión oficial de temporada.

La segunda práctica libre del Gran Premio de Australia comenzará este jueves a las 23 hrs (Tiempo del Centro de México).

Resultados Práctica 1 Gran Premio de Australia 2026