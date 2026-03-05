"Tengo una hija mexicana, muchos amigos mexicanos": Randy Arozarena, más mexicano que el chile

El corazón indomable de un cubano naturalizado mexicano acaparó los reflectores y se robó los corazones de los aficionados al juego de pelota. Randy Arozarena, el hombre que convirtió el Clásico Mundial de Beisbol 2023 en una épica, se plantó ante los micrófonos como uno de los pilares de la Selección Mexicana, antes del inicio el Clásico Mundial 2026.

¿Te sientes más mexicano que hace tres años?, le preguntaron a Arozarena. "Sí, me he puesto más viejo ya".

Con 31 años de edad y una carrera consolidada en las Grandes Ligas, el jardinero de los Marineros de Seattle no ocultó la emoción que le produce la franela de México.

Siempre me voy a sentir mexicano. Desde que salí de Cuba en 2015, México me abrió las puertas y tengo muchos amigos mexicanos, tengo una hija mexicana y, pasado el tiempo, mi amor hacia México ha crecido mucho y la verdad estoy muy agradecido por todo el amor y toda la oportunidad que me han brindado".

Hoy en día, Arozarena trae consigo un nuevo arsenal de experiencia y números frescos de la MLB. El año pasado, con los Marineros, demostró un equilibrio letal, consolidando su estatus como una amenaza. Pegó 27 jonrones, impulsó 76 carreras y robó 31 bases. Su promedio de bateo fue de .238. Esos números lo ratificaron como uno de los jugadores más dinámicos de la Gran Carpa, estadísticas que inyecta una dosis extra de esperanza al roster del veterano manager Benjamín Gil.

En la antesala de enfrentar en el Clásico Mundial a la novena de Gran Bretaña, monarquía en la que se juega al críquet, el "pariente rico" del beisbol, Randy Arozarena se plantará en el plato para mostrar su poder.

Me siento muy feliz, contento y muy emocionado por otra vez representar a México en este segundo Clásico Mundial después del 2023, y me siento muy preparado mentalmente, vengo con más experiencia para seguir apoyando al equipo, que es lo más importante, y poder clasificar y pasar de ronda, que es el primer paso y poder darle un alegrón a México, que se lo merece”.

Arozarena lo sabe. Su promesa es un eco de la ambición nacional: "Voy a aportar mi experiencia y mi pasión. En Houston, el camino mexicano comienza con la certeza de que su pelotero más simbólico, el que sorprendió a propios y extraños en 2023, está listo para volver a ser protagonista. Porque un mexicano nace donde se le da la gana.

Javier Assad, Benjamín Gil y Randy Arozarena, durante la conferencia previa a su debut en el Clásico Mundial 2026. Especial

La mexicana es la mejor afición del mundo

Por su parte, Benjamín Gil, manager de la selección de México, demandó más apoyo en el torneo por parte de los aficionados mexicanos.

El equipo mexicano ya logró una hazaña en el citado 2023, cuando se hizo del tercer lugar, pero hoy, en el Daikin Park de Houston, empezará una nueva historia.