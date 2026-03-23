Regla de menores Clausura 2026: ¿Qué equipos ya cumplieron y quiénes podrían perder puntos?

La Jornada 12 del Clausura 2026 bajó el telón y dejó una tabla general sumamente apretada, pero hay otra competencia que preocupa igual o más a los dueños de los clubes: la regla de menores. A tan solo cinco fechas de que termine la fase regular, la presión aumentó para las instituciones que todavía no alcanzan la cifra mágica de minutos obligatorios para futbolistas jóvenes. No cumplir con este requisito administrativo no es cosa de juego, ya que implica la pérdida de unidades valiosas que podrían significar quedar fuera de la fase final de la Liga MX.

Once titular de Pumas ante América en el Clausura 2026. Mexsport

Hasta el momento, la gestión de talento joven rindió frutos para la mayoría. Instituciones como Chivas, que no solo mandan en el liderato general, sino también en la formación, ya tacharon este pendiente de su lista. A este grupo selecto se unieron recientemente los Pumas de la UNAM. Tras su victoria frente al América, el conjunto universitario aseguró su cuota de participación juvenil, convirtiéndose en el segundo equipo de los llamados "cuatro grandes" en respirar tranquilo respecto a este tema.

ONCE CLUBES YA RESPIRAN TRANQUILOS SIN LA PRESIÓN DEL CRONÓMETRO

El panorama luce despejado para 11 escuadras que hicieron la tarea a tiempo. Además del Guadalajara y el cuadro de la UNAM, equipos como Puebla, Mazatlán, Necaxa, Pachuca, Santos Laguna, Atlético de San Luis, Rayados de Monterrey, Querétaro y Atlas ya cubrieron el expediente. Para estos planteles, el uso de jugadores menores de 21 años en las jornadas restantes será meramente por convicción táctica y no por una urgencia reglamentaria, lo que les permite gestionar mejor sus plantillas de cara a la fase final.

Tabla de menos del Clausura 2026 tras la Jornada 12. Foto: Liga MX

Sin embargo, la otra cara de la moneda muestra a instituciones poderosas que arrastran una deuda considerable. Cruz Azul todavía requiere sumar 233 minutos, mientras que las Águilas del América necesitan que sus canteranos acumulen 289 minutos en el césped para evitar sanciones. El caso del bicampeón Toluca también llama la atención, pues le restan 268 minutos por cumplir. Estos equipos deberán sacrificar, quizás, la experiencia de sus figuras extranjeras para darle paso a la sangre nueva si no quieren sorpresas desagradables en la mesa de la federación.

TIGRES EN LA ZONA DE PELIGRO POR LA REGLA DE MENORES

El equipo que camina sobre la cuerda floja es, sin duda, Tigres de la UANL. El conjunto regiomontano aparece al fondo de la clasificación de menores y la situación luce crítica. Con 390 minutos aún pendientes por registrar, el cuerpo técnico de Guido Pizarro tiene la obligación de alinear jóvenes de forma masiva en los últimos compromisos del Clausura 2026. Si los felinos fallan en esta administración, el reglamento es claro: la pérdida de puntos al final de las 17 jornadas será inevitable, lo cual castigaría severamente su posición en la tabla de futbol de nuestro país.

Balones de la Liga MX en el torneo Clausura 2026. Mexsport

Otros equipos que todavía deben minutos son Bravos de Juárez, Xolos de Tijuana y León. Con la pelea por los primeros ocho lugares de la Liguilla al rojo vivo, el manejo de los cambios y las alineaciones titulares se volvió un ajedrez estratégico. Los directores técnicos ya no solo piensan en ganar el partido, sino en cómo sumar esos segundos vitales con sus futbolistas de menos de 21 años para esquivar problemas legales y deportivos que arruinen sus aspiraciones de campeonato.