¡Regaño en América! André Jardine salió molesto tras el empate con el Philadelphia Union

André Jardine ventiló el regaño a sus jugadores. El técnico del América quedó molesto con el empate 1-1 con Philadelphia de la MLS en el estadio Ciudad de los Deportes (global 2-1), pese a clasificar a los de cuartos de final de la Concacaf Champions Cup.

Primero, realmente poco por celebrar, sólo el pase era importante, el objetivo principal lo cumplimos, fue una actuación que dividimos en dos partes, en el primer generamos para cerrar, nos faltó eficiencia, tuvimos tres o cuatro contragolpes claros, pecamos de relajación porque el gol podía caer", dijo Jardine al final del juego.

" En el segundo tiempo, el rival no tiene nada qué perder, no queríamos que pasara eso, pero conforme no haces el segundo gol y cae uno de ellos, fue un cierre tenso, nervioso, yo fui duro con los jugadores, no hay ningún jugador que esté feliz con la actuación”, recriminó el estratega brasileño.

América lo ganaba desde el minuto 8, con tanto de Rodrigo Dourado, pero el Philadelphia Union encontró la manera de complicarle la vuelta a las Águilas mediante un penalti.

Parte del enojo del entrenador americanista radicó por la defensa, en la que Sebastián Cáceres e Israel Reyes comenzaron de titulares en la central, mientras que Aarón Mejía y Cristian Borja en las laterales.

“Tornamos a ser deficientes en defensa, no nos quedó otra situación que múltiples cambios, fortalecer la media cancha. Son partidos eliminatorios, hay mucho en juego, tienes que ser frío, no éramos claros al frente".

Sobre la decepción del americanismo por no tener a Lionel Messi e Inter de Miami como rivales en cuartos de final (las Garzas fueron eliminadas), Jardine arrojó elogios para el Nashville, equipo con el que peleará el boleto a semifinales de Concachampions.

Me preguntaban dos conferencias atrás del Inter Miami, hay que respetar a todos los rivales, el que parece favorito, hay chance de ser eliminado, yo vi a Nashville con muchas formas de pasar, fue un pase merecido. Ni el nombre ni el escudo del equipo te garantizan nada”.

Jardine explica oferta de Brasil

De igual modo, André Jardine aclaró su situación con el América tras filtrarse que rechazó una oferta desde Brasil.

Sí, sin duda, tengo un contrato vigente, más de un año, un poco más de estoy, feliz con el proyecto del club, sintiéndome apoyado por el club, ahora es complicado que cualquier oferta me mueva, tengo respaldo, condiciones, confianza de todas las partes, voy a ser un entrenador que valora mucho esto, me siento aún con algo por hacer en América, escribimos algo en la historia, pero el sentimiento de que podemos hacer algo aquí, quiero terminar esta historia escribiendo algo importante en América”.

Por último, André Jardine anticipó lo que sería la vuelta de su equipo al estadio Azteca.

“Yo creo que no, porque el Azteca va a estar cerrado por la Copa, si nos metemos en Liguilla o más en Concacaf, regresamos, pero va llegando al final. Este estadio nos ayudó a no extrañar tanto al Azteca, hay una distancia grande en la calidad, pero reconocemos su rol, nos sentimos como una segunda casa, pero contamos los días para volver al Azteca, es la casa del América, va a ser un momento bonito para volver a casa”.