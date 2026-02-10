¿Cuándo debutará Vinicius Lima con el América? El brasileño ya presume su americanismo

El mediocampista brasileño Vinicius Lima superó con éxito las pruebas médicas con el América. Ya es elegible, incluso tuvo su primer entrenamiento este martes, y advirtió de las posiciones que puede ocupar bajo el mando de André Jardine.

“Feliz de estar aquí, de cuando supe la propuesta de México conversé con algunas personas, me hablaron bien del equipo, todo salió bien y estoy aquí. Puedo jugar de volante, de medio, de punta, me gusta mucho marcar goles fuera del área, me irán conociendo, porque daré lo máximo, voy a entregar talento y ayudar a los jugadores de mi equipo, espero gusten de Lima”, expresó en una entrevista difundida por el América.

De acuerdo con André Jardine, Lima podrá ver acción hasta el fin de semana, en el clásico contra las Chivas, en Guadalajara, en la sexta fecha del Clausura 2026 de la Liga MX. Postura que el futbolista procedente del Fluminense respaldó tras su grata experiencia en los exámenes médicos de rigor, en Coapa.

Para el juego de este miércoles, vuelta de la primera fase ante el Olimpia, Lima estará en un palco del Estadio Ciudad de los Deportes.

“Los doctores y fisios me recibieron bien, hice todas las pruebas posibles para poder estar apto y jugar. Después vi al preparador físico Marquinhos y fui bien recibido, ya estamos listos para jugar”, aseguró la también contención, quien fue buscado como opción de reemplazo de Álvaro Fidalgo.

Sobre sus expectativas, Lima se refirió al juego de Concacaf de las Águilas contra Olimpia, al tiempo que resaltó la estética de la identidad americanista.

“Vi el partido contra Honduras, me gustó el nivel de jugadores, espero ayudar, sé que hay más brasileños (Rodrigo Dourado y Raphael Veiga), voy a entregar el cien por ciento y ser campeones. En internet vi esta playera (local 2025-2026), me gusta mucho, su diseño y colores”, destacó el dorsal 45 y ex de equipos como el Gremio.

Por último, Vinicius Lima recordó su coincidencia con André Jardine en Brasil.

“Con André Jardine trabajé en la academia de Gremio, fuimos felices, luego nos separamos. Mucho sin verlo, Marquinhos en 2023 en Fluminense fuimos campeones de Copa Libertadores. Desde ya estoy apto para jugar”, concluyó Lima.