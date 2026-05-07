Sinner eleva la presión sobre los Grand Slams: “Damos mucho más de lo que recibimos”

Jannik Sinner elevó la tensión entre los jugadores y los organizadores de los torneos Grand Slam al exigir públicamente un trato “más respetuoso” hacia los tenistas en medio de la creciente disputa por la distribución de premios económicos en el circuito profesional.

El número uno del mundo habló este jueves previo a su presentación en el Internazionali BNL d’Italia y dejó claro que la molestia dentro del vestidor continúa aumentando tras meses de negociaciones sin avances significativos.

Se trata más del respeto. Porque creo que damos mucho más de lo que recibimos. No es solo para los mejores jugadores; es para todos nosotros”, afirmó el italiano en conferencia.

Sus declaraciones llegan después de que las principales figuras del tenis enviaran cartas a los responsables del Australian Open, Roland Garros, Wimbledon y el US Open para solicitar una distribución más justa de ingresos.

Los jugadores buscan recibir alrededor del 22 por ciento de los ingresos generados por los cuatro majors, además de impulsar mejoras en fondos de retiro, apoyo por maternidad y una mayor participación en decisiones estructurales que afectan directamente sus trayectorias.

La tensión aumentó después de que Aryna Sabalenka abriera la puerta a un posible boicot a los Grand Slams, luego de considerar insuficiente el aumento del 9.5 por ciento anunciado por Roland Garros para la bolsa de premios de 2026. Según los propios jugadores, esa cifra apenas representa cerca del 14 por ciento de los ingresos del torneo parisino.

Aunque Sinner evitó respaldar de manera frontal una huelga, sí reconoció el creciente descontento dentro del circuito.

Los jugadores estamos decepcionados por el resultado de Roland Garros. Veremos qué sucede”, señaló. “Entiendo que los jugadores hablen de boicot porque en algún punto también tenemos que empezar”.

Otro de los pesos pesados que se sumó al reclamo fue Novak Djokovic, quien apoyó una postura más fuerte de los jugadores frente a las organizaciones que controlan el tenis. El serbio incluso destacó el liderazgo mostrado por Sabalenka en esta batalla política y económica.

La presión sobre los Grand Slams crece en un momento en el que el tenis genera cifras récord en derechos televisivos, patrocinadores y venta de boletos, mientras los jugadores consideran que el reparto económico continúa lejos de reflejar el verdadero valor del espectáculo.