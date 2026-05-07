Listo el cartel para Fantasticamania México 2026
Tiger Mask se despedirá de México y protagonizará la batalla estelar. Habrá dos luchas de campeonato
El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) anunció las luchas que habrá en Fantasticamania México 2026, donde Tiger Mask tendrá su último combate en nuestro país y será la batalla estelar del próximo viernes 19 de junio, función que iniciará a las 8:30 de la noche.
Asimismo, en Fantasticamania 2026 habrá luchas de campeonato, como también un mano a mano entre Atlantis Jr y El Phantasmo.
ASÍ QUEDÓ EL CARTEL DE FANTASTICAMANIA MÉXICO 2026:
- Batalla estelar: Místico, Tiger Mask y Blue Panther vs. Averno, Black Tiger y Volador Jr
- Guerreros Laguneros vs. Familia de Don Callis: Último Guerrero y Gran Guerrero vs. Konosuke Takeshita y Hechicero.
- Mano a mano (CMLL vs NJPW): Atlantis Jr vs. El Phantasmo.
- Campeonato Mundial de Parejas del CMLL: Ángel de Oro y Niebla Roja vs. Sanada y Dick Togo.
- CMLL vs. Unbound Company: Máscara Dorada, Templario y Neón vs. Titán, Robbie X y Taiji Ishimori.
- Campeonato Femenil de Japón CMLL: India Sioux (campeona) vs. Rina, estrella de Stardom.
- México vs. Japón: Valiente Jr, Futuro y Max Satar vs. Yutani, Okumura y Shoma Kato.
En la lucha estelar de Fantasticamania 2025, Bandido y Hologram vencieron a Místico y Máscara Dorada.