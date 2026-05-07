Red Bull estaría en busca de Piastri como sucesor de Verstappen en el corto plazo

McLaren podría perder a un hombre clave en los próximos meses y todo apunta a que Red Bull ha puesto la mira en quien podría ser el reemplazo de Max Verstappen si el holandés decide dejar la escudería: el australiano Oscar Piastri.

El portal Motorsport.com indicó que varias fuentes confirmaron esta información en el paddock de Miami, a pesar de que Verstappen tiene contrato para el próximo año y de que el equipo insiste en que seguirá siendo así.

El director de la escudería, Laurent Mekies, y Oliver Mintzlaff están preparados para avanzar con el plan Piastri en el improbable aunque plausible escenario de que Verstappen cambie repentinamente a otro equipo, se tome un año sabático o abandone la F1 por completo, esto ante la falta de gusto por las actuales reglamentaciones de la máxima categoría.

Aunque el equipo ha estado invirtiendo en Isack Hadjar, el joven todavía parece estar lejos de los planes para cargar con el equipo, tal como ya lo demostró en Miami donde una distracción provocó un choque.

Piastri parece estar rindiendo con total naturalidad tanto dentro como fuera de la pista, y su relación con el equipo no muestra tensiones residuales de las etapas finales de la temporada pasada, pero parece que en McLaren tienen definido apostar por Lando Norris, el gran protegido del CEO Zak Brown, antes que por el australiano.

Un cambio estratégico para Red Bull

Para comprender realmente la lógica detrás de estos movimientos, hay que observar la transformación más profunda dentro del equipo: la salida de Helmut Marko. Durante más de dos décadas, Marko fue el arquitecto de una filosofía clara: desarrollar talentos para que acompañaran a un piloto líder ya consolidado.

Con Mekies al mando del equipo, Red Bull parece orientarse hacia un modelo más flexible, utilizando el mercado externo como una herramienta estructural clave. En este escenario, Piastri sobresale como el candidato ideal: joven pero notablemente sólido, altamente competitivo y con un potencial todavía por explotar.