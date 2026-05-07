Chiquete Orozco rompe el silencio: ¿Por qué encaró a un aficionado del Atlas?

El mundo del futbol mexicano se sacudió hace unos días cuando un video mostró a Jesús Orozco Chiquete, pilar defensivo de Cruz Azul, perdiendo los estribos en la tribuna del Estadio Jalisco. Tras una ola de críticas y especulaciones, el zaguero central decidió romper el silencio y explicar qué pasó realmente en ese palco, donde las palabras subieron de tono y la seguridad tuvo que intervenir para evitar que el incidente pasara a mayores.

Chiquete Orozco conduciendo el balón. Mexsport

Durante su participación en el podcast “De Cabecita”, el seleccionado nacional detalló que el ambiente se puso tenso desde mucho antes de lo que muestran las imágenes virales. La frustración por el arbitraje y la actitud provocadora de un aficionado del Atlas crearon el escenario perfecto para el estallido. Según el jugador, todo comenzó con la marcación de un polémico penal de Gonzalo Piovi, decisión que el plantel cementero no compartió desde las alturas del estadio.

LA AGRESIÓN QUE DETONÓ LA FURIA DEL DEFENSOR CELESTE

Lejos de ser un simple intercambio de palabras por la pasión del juego, Chiquete Orozco denunció una agresión física que los videos cortos no captaron. El futbolista relató que, tras el gol de Aldo Rocha, un aficionado comenzó a insultarlo de forma personal y directa. "Me empezó a decir maricón, que no llorara", confesó el central, quien en ese momento se encontraba fuera de las canchas debido a una lesión sufrida en los cuartos de final del Apertura 2025 contra Tigres.

Sin embargo, el punto de no retorno llegó cuando el fanático lanzó un proyectil hacia su zona. Chiquete aseguró que vio venir una lata de cerveza hacia su integridad física justo después de que el agresor grabara sus reacciones para provocarlos. Esta acción fue la que provocó que el jugador de La Máquina se levantara de su asiento para encarar al individuo, lanzando la frase que hoy circula por todo internet.

UN REGRESO ESPERADO TRAS LA POLÉMICA Y LA LESIÓN

A pesar del trago amargo y la mala imagen que pudo proyectar el video viral, el enfoque de Jesús Orozco Chiquete se mantiene firme en su recuperación. El defensa no juega un partido oficial desde diciembre del año pasado, y este tipo de distracciones externas solo representan un obstáculo en su proceso de rehabilitación con Cruz Azul. La directiva celeste espera contar con su baluarte defensivo lo antes posible, una vez que supere los problemas físicos que lo alejaron del césped.

Este episodio sirve como recordatorio de la delgada línea que existe entre la pasión del futbol y el respeto hacia los profesionales. Aunque el aficionado intentó calmar las aguas cuando la seguridad llegó, la mecha ya estaba encendida. Por ahora, el central prefiere dejar atrás el altercado y concentrarse en volver a vestir la camiseta de Cruz Azul, esperando que su nombre vuelva a ser tendencia por sus coberturas en la cancha y no por incidentes en los palcos.