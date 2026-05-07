¡Billonario rugido! La F1 supera los conflictos de la guerra y dispara sus ganancias en 2026

El rugido de los motores de la Fórmula 1 no sólo sacude el asfalto, sino que retumba con una fuerza inédita en los cimientos de Wall Street. Grupo Formula One trituró las expectativas de los analistas este jueves, reportando un incremento masivo en sus ingresos trimestrales que disparó sus acciones en el Nasdaq, demostrando una resiliencia financiera capaz de ignorar incluso la inestabilidad geopolítica más severa.

La compañía, brazo de Liberty Media Corporation, registró ingresos por 711 millones de dólares en el periodo que finalizó el 31 de marzo, un salto del 59 por ciento respecto al año anterior. Este impulso llevó las acciones de la Serie C (FWONK) a superar los 93 dólares, un aumento del 5% apenas abrió el mercado.

Lo que hace este balance algo extraordinario es que el crecimiento se mantuvo firme pese a un entorno hostil. Ni siquiera la suspensión de las dos carreras programadas en Oriente Medio, Bahréin y Arabia Saudita, debido al conflicto bélico derivado de la guerra de Irán, logró descarrilar el tren económico del Gran Circo. Estas ausencias no son menores ya que representan un golpe de 115 millones de dólares en cuotas de promotores que, de momento, han quedado en el aire.

El "Efecto Antonelli": La sorpresa que cotiza al alza

Mientras los contadores celebran, la industria observa con asombro un fenómeno que está redefiniendo el valor comercial de la categoría. Andrea Kimi Antonelli ha sacudido el paddock al posicionarse en la cima del campeonato de pilotos, una irrupción que ha inyectado una dosis de adrenalina y frescura necesaria para atraer a nuevos mercados.

El liderato de Antonelli no es sólo una estadística deportiva; es un imán de capital. Su dominio ha validado la apuesta por el talento joven, facilitando alianzas con gigantes como Salesforce, Allwyn y FanDuel. Este éxito en la pista se traduce en una posición de fuerza para renovar acuerdos de transmisión con Sky, Foxtel y beIN, asegurando que el flujo de efectivo no se detenga.

Kimi Antonelli lidera el campeonato de pilotos con la escudería Mercedes. Reuters

Blindaje financiero ante el conflicto bélico

A pesar de la bonanza, Stefano Domenicali, CEO de la F1, maniobra para mitigar el impacto de las carreras perdidas. Aunque el calendario actual se ha ajustado a 22 competencias, existen diálogos intensos con la FIA y los 11 equipos para intentar reubicar el Gran Premio de Bahréin hacia finales de año-

La rentabilidad del grupo dio un giro de 180 grados. Pasó de una pérdida operativa de 67 millones de dólares a un superávit de 64 millones este trimestre. Con la reciente integración de MotoGP bajo el paraguas de Liberty Media, la Fórmula 1 ha demostrado ser un producto blindado. Con Antonelli dictando el ritmo en el asfalto y una estructura que diversifica sus riesgos, el deporte motor ha encontrado la configuración perfecta para convertir la incertidumbre global en una vuelta rápida hacia la riqueza absoluta.