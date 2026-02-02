Aficionados del Celtic se enamoran de Julián Araujo

Julián Araujo fue elegido el Mejor Jugador del Partido en el compromiso donde Celtic venció 2-0 a Falkirk dentro de la Scottish Premiership, ganándose inmediatamente el cariño de los aficionados escoceses, quienes exigen que el lateral derecho mexicano sea adquirido de manera definitiva.

Procedente del Bournemouth de Inglaterra, Julián Araujo llegó como una opción más al Celtic, equipo que se mantiene en la contienda por el título en Escocia tras la sorpresiva aparición del Hearts, combinado que se mantiene como líder general tras 24 partidos de la temporada.

Con el paso de los entrenamientos, el lateral derecho de la Selección Mexicana se ganó la titularidad con Celtic, compartiendo banda con el surcoreano Yang Hyun-jun, con quien podría enfrentarse en la Copa Mundial de la FIFA 2026, durante la Fase de Grupos.

Tras la confianza adquirida por su técnico, el irlandés Martin O'Neill, Julián Araujo dejó de ser una opción más y se convirtió en una solución tanto para el ataque como para mantener a su equipo con seguridad en la zona baja, por lo que el aficionado escocés del Celtic se hizo sentir en redes sociales.

Estos fueron algunos de los comentarios que comenzaron a circular en redes sociales por parte de los seguidores del conjunto de Glasgow:

Julián Araujo abandonará al Celtic tras el Mundial 2026

De momento, la historia de Julián Araujo con Celtic será sumamente breve, ya que el lateral derecho mexicano firmó un contrato por únicamente 6 meses, mismo que le brindaría la posibilidad de tomar ritmo de cara al Mundial 2026, ser considerado por Javier Aguirre y representar a México en la siguiente justa veraniega.

En cuanto termine el Mundial 2026, Julián Araujo deberá rehacer sus maletas y regresar al Bournemouth, conjunto de la Premier League que se mantiene en la mitad de la tabla y lejos del peligro que representa descender a la Championship de Inglaterra.

De acuerdo a Transfermarkt, Julián Araujo tiene un valor de 10 millones de euros debido a un contrato que lo vincula con los 'Cherries' hasta mediados de 2029, por lo que su estadía en el conjunto escocés luce lejos de poderse consumar.

De momento, Araujo y compañía deberán centrarse en lo que resta del semestre, ya que se encuentran en el 2º lugar de la Scottish Premiership, en busca de avanzar en la Copa de Escocia y en playoffs de la Europa League, donde se medirán al Stuttgart de Alemania.

BFG