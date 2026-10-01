Real Madrid entrega más pruebas a UEFA por caso Negreiga; Barcelona responde a las acusaciones

La UEFA ha ratificado de manera oficial la recepción de una "cantidad sustancial de documentos" por parte del Real Madrid en relación con la investigación abierta al FC Barcelona en el marco del conocido como “caso Negreira”.

A través de un comunicado público emitido este miércoles, el ente continental detalló que los Inspectores de Ética y Disciplina de la institución ya se encuentran analizando minuciosamente cada uno de los archivos aportados.

Esta revisión se enmarca dentro de las indagaciones que la máxima instancia del futbol europeo mantiene activas sobre las irregularidades y los pagos prolongados durante dos décadas a José María Enríquez Negreira.

Pocos minutos después del anuncio por parte de la UEFA, el Real Madrid C. F. emitió su propio comunicado oficial para detallar los motivos y el contenido de la denuncia formal que interpuso ante los organismos internacionales.

Real Madrid busca castigo para el Barcelona

El club blanco confirmó que la documentación entregada incorpora "abundante documentación y evidencias" acerca de unos acontecimientos que considera de "extraordinaria gravedad" para el deporte rey.

A juicio de la entidad madridista, estos hechos vulneran de forma directa la "integridad de la competición y la confianza en el sistema arbitral", pilares fundamentales que deben sostener cualquier torneo profesional en Europa.

Ante esta situación, el Real Madrid ha considerado imprescindible que, una vez que la UEFA dispone de todos estos archivos, la investigación avance con la máxima celeridad hasta llegar a su completa y definitiva conclusión.

Finalmente, el club madrileño reiteró su firme compromiso de continuar colaborando activamente con la UEFA para garantizar la transparencia, el juego limpio y los valores éticos que rigen el fútbol europeo.

Barcelona responde a las acusaciones

Por su parte, el FC Barcelona también emitió un comunicado al respecto y dejó claro que no se habría una nueva investigación en su contra, pues el Real Madrid solamente entregó nueva documentación a la investigación que la UEFA tiene sobre el club desde 2023.

De igual manera, el conjunto culé aseguró que seguirá colaborando en todo lo necesario para que la UEFA puede esclarecer el caso y poder ser declarados inocentes en el caso.