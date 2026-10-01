Cristiano Ronaldo ‘pierde’ el ‘7’ en Portugal; Rafael Leao toma el mítico dorsal

Lo que parecía una Fecha FIFA más se terminó convirtiendo en una novela lusitana con el repentino adiós de Cristiano Ronaldo de su selección y a menos de 24 horas de este suceso, Portugal ya tiene nuevo ‘7’ de cara a los próximos partidos.

Ante la baja de la convocatoria de Cristiano, su mítico dorsal quedó disponible en Portugal y previo al duelo ante Dinamarca, Portugal ya le ha otorgado ese número ‘7’ a Rafael Leao, quién ya aparece con dicho registro en la pagina oficial de la UEFA.

Portugal enfrentará a Noruega el próximo domingo en actividad de la Liga de Naciones Reuters

Este suceso causó bastante indignación en redes sociales, ya que aficionados de ‘CR7’, no solo portugueses sino de todo el mundo, lo tomaron como una falta de respeto hacía Cristiano y su legado. Sin embargo, todo tiene una explicación.

De acuerdo al reglamento de la UEFA Nations League, todas las selecciones están obligadas a registrar y presentar listas de convocados obligatoriamente con una numeración consecutiva del 1 al 23 (o hasta el 26, según el límite de la plantilla). Por esa razón, al Cristiano ser baja de la convocatoria, Portugal se vio obligado a darle el ‘7’ a otro jugador.

Por esa razón, en competiciones oficiales Portugal no se puede ‘dar el lujo’ de dejar sin dueño el mítico dorsal ‘7’, eso solamente podrá hacerlo en duelos amistosos. Mientras tanto, Leao llevará el ‘7’ para el resto de la Fecha FIFA en los partidos vs Dinamarca y Noruega.

¿Cristiano se retira de Portugal de manera definitiva?

Luego de abandonar la concentración por tener diferencias con el entrenador, Cristiano Ronaldo mandó un mensaje en redes sociales prometiendo que, en su debido momento, contará la verdad de todo lo que sucedió y sus motivos del adiós.

Hasta el momento no se tiene más información al respecto, pero en Portugal hay reportes que señalan que Cristiano Ronaldo ya tomó la decisión de no volver a jugar con su selección.

Cristiano Ronaldo falla solo y sin portero con Portugal REUTERS

Próximos partidos de Portugal

Ya sin Cristiano Ronaldo, la selección de Portugal aún tiene dos partidos por afrontar en la presente Fecha FIFA; ante Dinamarca este jueves 1 de Octubre y va Noruega el domingo 4. Actualmente el combinado luso es líder del Grupo D en la UEFA Nations League.