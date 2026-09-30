Real Madrid confirma lesión de Raúl Asencio; fuera hasta 2027

El parón por Fecha FIFA no le ha sentado nada bien al Real Madrid y además de la lesión que sufrió Kylian Mbappé el pasado 25 de septiembre en la victoria de Francia sobre Turquía, ahora también se confirma la baja de Raúl Asencio, quien no volverá a las canchas hasta el 2027.

El Real Madrid ha hecho oficial el parte médico de la nueva lesión de su cantera y confirmó que el central español sufrió una fractura en la tibia que lo obliga a pasar por el quirófano en los próximos días, razón por la que no estará disponible lo que resta del año.

“Nuestro jugador Raúl Asencio será sometido mañana a una intervención quirúrgica a causa de una fractura por estrés en la tibia de la pierna derecha”

Es importante señalar que esta nueva lesión no se debió a actividad internacional con España, pues Asencio ni siquiera fue convocado por Luis De la Fuente; la rotura se produjo por su trabajo en la Ciudad Deportiva Real Madrid en Valdebebas.

Asencio, borrado del Real Madrid

De ser el nuevo Sergio Ramos a estar completamente borrado del equipo, así ha sido la carrera de altibajos de Raúl Asencio, quien hoy atraviesa el momento más complicado de la misma y no tiene un solo minuto en la nueva era de Jose Mourinho en el Real Madrid.

Debido a lesiones, Raúl Asencio comenzó la temporada apartado del primer equipo Merengue y cuando todo apuntaba a que su regreso estaba cerca, una fractura lo vuelve a alejar de las canchas.

Raúl Asencio con las manos en la cabeza.

Raúl Asencio con problemas dentro y fuera del campo

Aunado a las molestias físicas que ha aquejado desde hace meses, Raúl Asencio se ha visto implicado en polémicos problemas extra deportivos que le restan créditos en el vestidor que ahora está bajo el manado de Mou.

Apenas a inicios de septiembre Asencio fue condenado a pagar una multa de 14 mil euros y se le retiró el permiso de conducir en España debido a rebasar el limite en una prueba de alcoholemia en Gran Canaria. Ante esto y otras polémicas que arrastra desde su etapa como juvenil, reportes de diversos medios en España señalan que Real Madrid analiza su salida del club para el próximo mercado de transferencias.