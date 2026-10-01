Liverpool analiza fichar a Gilberto Mora por más de 40 millones de euros

¿Bombazo a la vista? Gilberto Mora cada día está más cerca de dar el salto a Europa y conforme se acerca el próximo mercado de transferencias más equipos muestran interés en el mexicano. Hoy, reportes desde Inglaterra ponen a Liverpool como posible destino para la joya de Xolos.

De acuerdo a información revelada por el periodista Pete O'Rourke a través del portal especializado en transferencias, Football Insider, Liverpool está analizando fichar a Gilberto Mora y el monto del traspaso rondaría los 46 millones de euros. (40 millones de libras).

Gil Mora celebrando su gol Xolos

La misma fuente revela que el precio base en el que Xolos está tasando a Mora son 35 millones de euros y a partir de ahí están dispuestos a negociar con clubes interesados.

De igual manera, Tijuana busca vender a Mora con ciertas cláusulas y quedarse con un porcentaje de la carta para volver a tener beneficio económico si es que el mexicano tiene una segunda venta en Europa

En caso de concretarse el fichaje por las cifras anteriormente mencionadas, Mora se rompería el récord del fichaje más caro en la historia para un futbolista mexicano

Hasta el momento no hay ofertas o negociaciones en curso por ‘Morita’ y todo se mantiene como sondeos por parte de los gigantes europeos.

Gilberto Mora marcó el tanto con el México salvó el empate frente a Colombia, en Baltimore. FMF

¿Mora ya puede ir a Europa?

Al día de hoy Gilberto Mora aún tiene 17 años y no cumple con la edad mínima (18) que pide la FIFA para poder dar el salto al Viejo Continente.

Sin embargo, el próximo 14 de octubre ‘Morita’ cumple la mayoría de edad, por lo que para el mercado de transferencias invernal tendrá luz verde para jugar en Europa.