Carlos Alcaraz se impone ante Michelsen y avanza en el ATP 500 de Tokio 

Carlos Alcaraz pasó apuros en el primer set, pero reaccionó a tiempo para vencer al estadunidense Alex Michelsen por 7-6 (1), 4-6 y 6-1, por lo que clasificó a los octavos de final en su debut en el ATP de Tokio.

Alcaraz estuvo cerca de romper desde el primer juego, pero dos oportunidades terminaron en la red y el estadunidense se mantuvo en el encuentro.

El primer set continuó con igualdad entre ambos tenistas y ninguno logró despegarse en el marcador, por lo que tuvieron que definirlo en el desempate. En esa instancia, el español tomó el control y se impuso 7-1.

Michelsen reaccionó en la segunda manga y consiguió complicar nuevamente al número tres del mundo. El jugador aprovechó sus oportunidades para quedarse con el set por 6-4 y llevar el partido a una tercera manga.

Alcaraz toma el control en el tercer set

El español salió con mayor determinación en el último set y consiguió rápidamente una ventaja de 4-0. Michelsen intentó reaccionar y ganó un juego, pero Alcaraz mantuvo el ritmo hasta cerrar el encuentro con un contundente 6-1.

Con este resultado, el tenista español avanzó a octavos de final del torneo japonés, donde se enfrentará al italiano Matteo Arnaldi.

El encuentro ante Michelsen representó el primer partido de Carlos Alcaraz en esta edición del ATP de Tokio, después de su participación en el US Open, donde alcanzó los cuartos de final.

Kei Nishikori se despide del tenis en su casa

La jornada estuvo marcada por la despedida de Kei Nishikori. El tenista japonés disputó en Tokio el último partido de su carrera profesional ante el estadunidense Frances Tiafoe.

Nishikori cayó por 6-4 y puso fin a una trayectoria de casi dos décadas en el circuito. El japonés llegó a ocupar el cuarto puesto del ranking mundial y fue finalista del US Open en 2014.

El torneo de Tokio significó el cierre de una etapa para uno de los principales referentes del tenis japonés, quien recibió el reconocimiento del público durante su último encuentro profesional.

¿Qué se espera de Alcaraz en Tokio?

El ATP de Tokio continuará hasta el próximo 6 de octubre, cuando se dispute la final del torneo.

Alcaraz llega como campeón defensor y ya superó su primer compromiso ante Michelsen, por lo que deberá avanzar ronda por ronda para intentar repetir el título conseguido en la edición anterior.

Su próximo contrincante en los octavos de final será Matteo Arnaldi. El listado de posibles retadores después de esta fase incluye nombres como Denis Shapovalov, Alejandro Tabilo, Taylor Fritz, Holger Rune, Casper Ruud o Brandon Nakashima para enfrentar cada serie o disputar la final junto al español.