Thiago Pitarch: La joya del Real Madrid que aleja al mexicano Gilberto Mora del Santiago Bernabéu

Thiago Pitarch derribó la puerta del Santiago Bernabéu con una soberbia actuación en el mediocampo del Real Madrid en la goleada ante el Manchester City, lo que confirma que es un elemento bajo el control merengue por varios años, y que con su irrupción hace casi imposible que el club blanco se aventure en ir por un jugador como el mexicano Gilberto Mora, cuando ambos tienen funciones similares en el campo.

Hace unos meses surgieron versiones de que el Real Madrid monitoreaba a Gilberto Mora, el jugador más costoso de la Liga MX esta campaña, pero quien ha estado varias semanas fuera de las canchas debido a una pubalgia. El talento del mexicano ha desaparecido del radar mediático y tendrá en el Mundial el aparador más importante para mostrarlo antes de que se concrete su venta a un club de Europa, como ha dicho que sucederá su agente, la brasileña Rafaela Pimenta.

Álvaro Arbeloa es quien ha dado la confianza a Thiago Pitarch de estar en el mediocampo merengue con 18 años de edad. Reuters

¿Quién es Thiago Pitarch?

Thiago Pitarch (Madrid, España, 3 de agosto de 2007) es uno de los talentos más destacados de La Fábrica (como se le conoce a las categorías inferiores del Real Madrid) quien a los 18 años recibió el respaldo del entrenador Álvaro Arbeloa para subir al primer equipo merengue cuando las lesiones han mermado al equipo.

Arbeloa conoció a fondo a Pitarch cuando ambos coincidieron en el Real Madrid Castilla, pero a los dos les llegó la oportunidad de figurar con el primer equipo. Al primero como reemplazo de Xabi Alonso en el banquillo desde principios de año y al segundo como una opción para completar plantilla ante las ausencias por lesión de Eduardo Camavinga y Dani Ceballos, entre otros.

Pitarch debutó con el primer equipo esta temporada el 17 de febrero de 2026 cuando ingresó el último minuto de juego del duelo de ida de los playoffs ante el Benfica. Volvió tener minutos en la vuelta de esta serie por seis minutos.

Contra el Manchester City arrancó de titular y fue valorado como uno de los mejores jugadores merengues en el campo el miércoles 11 de marzo frente al público del Estadio Santiago Bernabéu, de donde salió ovacionado después de ser sustituído a los 76 minutos.

Antes de su gran exhibición ante el equipo de Pep Guardiola, ya había jugado y lucido en la victoria ante el Celta de Vigo un partido antes, convirtiéndose en una solución inesperada en el esquema merengue ante la debilidad que habían mostrado en la zona del mediocampo a lo largo de esta caótica temporada.

Gilberto Mora se ha visto disminuído esta temporada por una pubalgia. Mexsport

¿Por qué afecta a Gilberto Mora la irrupción de Pitarch?

Desde el año pasado, medios vincularon a Gilberto Mora en la órbita merengue como una opción para reforzar el mediocampo a futuro; pero el mexicano únicamente saldría de los Xolos de Tijuana y de la Liga MX en una venta definitiva, que de acuerdo con Rafaela Pimenta, no sería por menos de 30 millones de euros.

En el caso de Pitarch, que suena para ser convocado por la Sub 21 de España ante la tentaciones que puede recibir de Marruecos, es un elemento que recientemente fue renovado por el Real Madrid hasta el 2030, cuando su vínculo previo tenía una duración hasta el final de la próxima campaña.