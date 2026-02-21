Gilberto Mora en lo más alto: El niño de los 10 millones de euros que reina en el Clausura 2026

El precoz talento de Gilberto Mora lo mantiene en la cima de los jugadores más valiosos de la Liga MX en este torneo Clausura 2026, de acuerdo con el reporte que hizo el portal especializado en costos de jugadores Transfermarkt, que pone al joven volante de 17 años de Xolos de Tijuana con un precio de mercado de 10 millones de euros.

Mora ha estado relegado de los campos desde hace más de un mes debido a molestias físicas y su ausencia se ha notado en el esquema de los Xolos, pues gran volumen de su juego ofensivo pasa por las piernas del joven que impuso una marca de juventud al debutar con 15 años cumplidos en el profesionalismo y ahora ser la principal joya del futbol nacional para salir después del Mundial de 2026 al balompié europeo.

Transfermarkt, portal especializado en valor de jugadores en el mundo, vuelve a poner en la cima a Gilberto Mora. Captura de pantalla

Gilberto Mora repite como el más valioso de la Liga MX

Transfermarkt hace cada torneo los estudios de los costos de los jugadores de las principales ligas del mundo. En el torneo Apertura 2025, Mora ya había sido considerado el más valioso de México, posición que consolida este Clausura 2026 por encima de figuras con más años de experiencia como el mediocampista ofensivo brasileño Raphael Veiga, quien es segundo en el conteo también con un valor de 10 millones de euros, pese a su currículum de estrella en el futbol brasileño.

El mediocentro defensivo Erik Lira, de Cruz Azul y los bicampeones con Toluca, el también mediocentro Marcel Ruiz y el extremo Alexis Vega completan el top 5 de Transfermarkt con un valor de nueve millones de euros.

Un talento generacional: Gilberto Mora

Gilberto Mora deslumbra en esta nueva lista de Transfermarkt pues es el único jugador de la Liga MX menor de 17 años dentro de las estimaciones de los 100 más valiosos.

Los mediocentros defensivos Elías Montiel (Pachuca) e Iker Fimbres (Rayados) son los únicos jugadores de hasta 20 años de edad que están entre los 100 mejor valorados junto con Mora, pero con costos y posiciones distantes, pues el jugador de los Tuzos se ubica en el sitio 34 con un costo de cinco millones de euros, mientras que el de Monterrey se instala en el sitio 67 con un valor de mercado de 3.8 millones de euros.

El valor de Mora hace palidecer hasta al vigente campeón de goleo mexicano Armando González (Chivas), quien con 22 años se instala en el sitio 11 con un costo de siete millones de euros.

Rafaela Pimenta junto a Santi Giménez y Gilberto Mora. Instagram Rafaela Pimenta

¿Vale 10 millones de euros Mora? Para su agente Rafaela Pimenta, no

Las estimaciones de Transfermarkt podrán elevar el ego de muchos en la lista, pero no el de Mora, o por lo menos el de su agente Rafaela Pimenta, quien en varias ocasiones ha dicho que el valor del joven talento de los Xolos de Tijuana es de 15 millones de euros, en cada una de sus piernas.

La prestigiosa agente brasileña, quien cuida los intereses fuera de las canchas de un fenómeno como el noruego Erling Haaland (Manchester City), ha dejado claro que Mora saldrá de México después del Mundial de 2026 y con la mayoría de edad a un club de Europa que bien habrá cubierto el valor real del talentoso mexicano.