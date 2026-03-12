"¡Es una aberración!": Carlos Hermosillo revienta a Memo Ochoa y al Tri

En el programa La Última Palabra de Fox Sports, Carlos Hermosillo, exjugador de Cruz Azul y exseleccionado nacional, encendió el debate sobre el posible llamado de Guillermo Ochoa a la Selección Mexicana para la próxima fecha FIFA y el Mundial 2026.

Yo creo que hay edades para todo. Memo Ochoa hizo una carrera extraordinaria, pero que lo lleven a selección, está bien, pero que juegue se me hace una aberración total”, declaró Hermosillo, dejando clara su postura sobre la veteranía del portero mexicano.

El analista destacó que parte de la razón por la que se considera convocar a un portero de 41 años se debe a la falta de formación de arqueros de calidad en los clubes de la Liga MX.

Si Guillermo Ochoa hoy está en la conversación, como primer, segundo o tercer portero, no es culpa de él, tampoco del Vasco Aguirre, ni del Tata Martino o de Jimmy Lozano, es de los equipos que no han sacado porteros jóvenes de calidad”, explicó Hermosillo.

Además, Hermosillo criticó la cobertura mediática que recibe Ochoa y recordó los goles que ha recibido con su club AEL Limassol de Chipre.