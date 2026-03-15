Real Madrid recupera a Kylian Mbappé para la Champions League contra el City

El delantero francés Kylian Mbappé generó la mejor noticia del fin de semana para los aficionados del conjunto merengue. Tras una prolongada ausencia que comenzó a finales del mes de febrero por culpa de una molesta entorsis en la rodilla izquierda, el atacante galo regresó este domingo a los entrenamientos y trabajó al parejo del grupo. Esta reincorporación resulta vital para el Real Madrid, que afina los últimos detalles tácticos antes de su crucial compromiso en el torneo de clubes más importante del viejo continente.

Kylian Mbappé tocando su rodilla en un calentamiento. REUTERS

El retorno del astro parisino a las canchas ocurrió justo un día después de la contundente victoria del equipo blanco por 4-1 sobre el Elche en la liga local. Ahora, la mirada de toda la plantilla se enfoca en el reto mayúsculo que representa visitar al Manchester City este próximo martes, en el duelo correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Champions League.

EL REGRESO DEL GOLEADOR MERENGUE PREVIO A LA CHAMPIONS

La presencia del número nueve en la sesión dominical no fue una sorpresa total. El entrenador Álvaro Arbeloa adelantó la noticia un día antes durante su habitual conferencia de prensa. Fiel a las palabras del estratega, Mbappé completó la práctica con total normalidad junto al resto de sus compañeros, situación que el propio club confirmó mediante la publicación de diversas fotografías y videos en sus plataformas digitales oficiales. En estas imágenes, el jugador mostró agilidad, potencia y ninguna secuela evidente de la lesión que lo alejó del terreno de juego durante semanas.

Kylian Mbappé dando un pase de zurda ante el Benfica. REUTERS

Contar nuevamente con su máxima figura ofensiva representa un alivio monumental para el cuerpo técnico. Durante la actual temporada del futbol europeo, el francés demostró un nivel superlativo que lo consolida como el máximo goleador del Real Madrid. Sus estadísticas son verdaderamente demoledoras: acumula la impresionante cantidad de 38 goles en 33 partidos disputados entre todas las competiciones oficiales. Este ritmo arrollador lo convierte en una pieza insustituible dentro del esquema de la escuadra madrileña.

UNA VENTAJA CÓMODA PARA BUSCAR LOS CUARTOS DE FINAL

Con su recuperación confirmada, todo indica que el delantero galo entrará en la convocatoria para viajar al Etihad Stadium de Inglaterra. En este imponente escenario, el equipo blanco buscará sellar su pase a la siguiente ronda del certamen continental. Los dirigidos por Arbeloa llegan con una inmejorable ventaja de 3-0, un marcador contundente que consiguieron durante el choque de ida celebrado en el césped del mítico estadio Santiago Bernabéu.

Federico Valverde gritando tras marcar su 'hat trick' REUTERS

A pesar de la cómoda diferencia en el global, la directiva y el plantel saben perfectamente que los conjuntos ingleses nunca bajan los brazos en su casa. Por este motivo, la disponibilidad de Kylian Mbappé funciona no solo como un revulsivo táctico, sino también como un fuerte golpe psicológico para el rival. Si el estratega decide darle minutos en el terreno de juego, el francés tendrá la oportunidad de liquidar la serie en cualquier contragolpe y asegurar el pase a los cuartos de final de manera definitiva.