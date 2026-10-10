En Real Madrid defienden a Vinicius y se van contra el arbitraje

Aurélien Tchouaméni fue contundente al hablar sobre la expulsión de Vinicius Jr., aclarando que no entiende las decisiones arbitrales luego de que su compañero jalara del pelo a su rival y se marchara expulsado, poniendo en riesgo su presencia en El Clásico ante Barcelona del próximo domingo 25 de octubre.

Real Madrid ganaba por la mínima diferencia a Villarreal y Vinicius Jr. jaló del pelo a Nathan Saliba, anulando la anotación segundos antes conseguida y dejando con 10 elementos a su conjunto.

Tras los reclamos y polémica que se generó en el terreno de juego, Aurélien Tchouaméni salió en defensa de su compañero, al asegurar que no comprende lo que sucede con los árbitros:

"No entiendo lo que pasa con los árbitros. Con esa tarjeta roja, no entiendo”.

Vinicius Jr. es expulsado en el partido de Real Madrid Vs Villarreal por un jalón de pelo a Nathan Saliba. Reuters

Centrándose exclusivamente en lo que representa la victoria ante Villarreal, el mediocampista francés destacó la importancia que ésta tiene debido a los resultados de Barcelona y Atlético de Madrid, quienes vencieron a sus respectivos rivales y mantienen su ventaja ante los Merengues:

"Contento, porque sabemos que el Villarreal es un gran equipo. Seguro que podemos mejorar, pero después de tres semanas de parón no es fácil. Lo más importante es la victoria”.

El siguiente partido de Real Madrid será el miércoles 14 de octubre en Italia, cuando se enfrente ante la Roma en la Jornada 2 de Champions League, escuadras que buscarán los 3 puntos en busca de mantenerse entre los primeros puestos en este inicio de la Fase Liga.

Por su parte, en su retorno a LaLiga, José Mourinho y compañía se medirán ante el Sevilla en el Estadio Santiago Bernabéu, duelo que será un nuevo reto para un conjunto que debe recortar distancias frente al Barcelona y Atlético de Madrid antes de El Clásico del próximo domingo 25 de octubre.

BFG