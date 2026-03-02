Real Madrid cae por segundo partido consecutivo y Barcelona celebra

A 12 partidos del final de la temporada, Real Madrid cayó 0-1 ante Getafe y se despegó a 4 puntos del Barcelona en el liderato de LaLiga en España; Atlético de Madrid y El Clásico, entre los partidos restantes para la escuadra Merengue que aún sueña con el título.

Sin la presencia de Kylian Mbappé, quien presenta un esguince en la rodilla izquierda que podría requerir de su entrada al quirófano, Real Madrid recibió al conjunto Azulón en el Estadio Santiago Bernabéu, quienes saltaban bajo las órdenes de José Bordalás.

Las primeras aproximaciones llegaron por conducto de Real Madrid con Arda Güler y Vinicius Jr. como protagonistas, sin embargo, fue David Soria y la falta de puntería del delantero brasileño quienes impedirían que los Merengues se pusieran en ventaja.

Fue durante el minuto 39 de la primera parte cuando, de manera completamente sorpresiva, Martín Satriano apareció en el pico del área y aprovechó un par de rebotes para prender el balón con pierna derecha de volea y dejar atónito a Thibaut Courtois, quien se estiró con sus 2 metros de estatura para tratar de evitar un portento de gol, mismo que la escuadra azulona celebró por todo lo alto del Bernabéu.

Para la segunda mitad, Álvaro Arbeloa esperó 10 minutos para mandar toda la carne al asador y hacer tres modificaciones, sin embargo, los minutos pasaban en la ‘Casa Blanca’ y la paciencia se iba perdiendo tanto dentro como fuera del terreno de juego, ya que en un par de oportunidades quedaron a centímetros de conectar lo que representaba el empate parcial.

El tiempo se esfumó con la expulsión de Mastantuono y Adrián Liso al 90+5'. Real Madrid acumuló su cuarta derrota en LaLiga 2025/26 y se estancó en 60 puntos, 4 por debajo del Barcelona que se proclama líder del torneo español luego de los tropiezos consecutivos del conjunto blanco.

El siguiente partido de Real Madrid será el viernes 6 de marzo en Balaídos frente al Celta de Vigo, mientras que Getafe recibirá al Betis de Álvaro Fidalgo el próximo domingo 8 en punto de las 9:15 horas, tiempo del Centro de la CDMX.

BFG