Adiós al récord de Giovani dos Santos: Lamine Yamal hace historia con el Barca y supera al mexicano

Lamine Yamal celebró su primer hat trick con el FC Barcelona para dejar atrás una marca de precocidad que estaba en manos del mexicano Giovani dos Santos en la entidad blaugrana, al celebrar las dianas con las que los azulgranas vencieron 4-1 al Villarreal en la jornada 26 de LaLiga de España.

Con cada partido, la playera con el 10 en el dorso del FC Barcelona cada vez luce mejor en Lamine Yamal. El extremo formado en La Masía dejó una nueva estampa en la memoria colectiva con un gol que hizo que sus compañeros se llevaran las manos a la cabeza después de ver lo que había hecho para firmar el segundo de los tantos.

La primera mitad fue un show exclusivo para el que ya es considerado el legítimo heredero de Lionel Messi, la más reciente de las estrellas en la historia blaugrana que dieron un gran brillo a equipo portando la elástica con el número 10.

Antes de cumplirse la primera media hora, Lamine Yamal hizo de su velocidad virtud para conducir un pase filtrado por Fermín López y mandarlo a las redes con un remate abajo. A los 37 minutos, sacó los suspiros de las gradas después de conducir muy pegado a la línea de banda, dejando rivales en el campo antes de sacar un zurdazo a media altura con destino en las redes.

Lamine Yamal ha sido llamado el heredero de Lionel Messi como talento consolidado en el FC Barcelona. AFP

¿Qué marca de Giovani Dos Santos mejoró Lamine Yamal?

El día estaba marcado para que Lamine Yamal escribiera una nueva página en la historia azulgrana como el jugador más joven del siglo en marcar un hat trick, cuando hizo su primer triplete como culé a los 69, al mandar al fondo de la portería un soberbio pase de Pedri.

Con ese nuevo chispazo de genialidad, Lamine Yamal consumó su triplete con 18 años y 230 días, dejando sin validez como récord de precocidad los tres goles que Giovani Dos Santos hizo en 2008 ante el Murcia cuando tenía 19 años y seis días.

El gran brillo de Lamine Yamal, únicamente Pedri le robó un poco de luz en su vuelta al campo tras varias semanas fuera por lesión. Además de la gran asistencia que le cedió a Yamal para firmar su triplete, en la recta final sacó otro truco de la chistera con otro pase que parecía imposible para que Robert Lewandowski sellara la goleada con el cuarto gol en el inicio del descuento.

¿Cuántos puntos saca de ventaja el FC Barcelona al Real Madrid?

La victoria deja al Barca consolidado en la cima de LaLiga con 64 puntos, cuatro más con relación al Real Madrid, que jugará su duelo de la jornada 26 hasta el lunes cuando sean los anfitriones del Getafe.