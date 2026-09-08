Así reaccionaron a las nominaciones de mexicanos al Balón de Oro

El mundo del futbol reaccionó a las nominaciones históricas de mexicanos al Balón de Oro 2026, premios que se otorgarán el próximo 26 de octubre en Londres, por primera ocasión. Desde México hasta Arabia Saudita, fueron los comentarios positivos que se llevaron el América, Scarlett Camberos y Julián Quiñones.

REACCIONES POR LA NOMINACIÓN DEL AMÉRICA AL BALÓN DE ORO 2026:

El América Femenil está incluido en la lista de nominados con equipos de elite, como el Barcelona, Bayern Múnich, Manchester City y el Olympique de Lyon.

La Liga MX Femenil destacó que el futbol mexicano hizo historia, después de la nominación del América y Scarlett Camberos.

“Por primera vez en la historia, un club mexicano figura entre los nominados al premio de Club Femenino del Año, con el conjunto azulcrema formando parte de una lista de cinco equipos junto a FC Barcelona, Bayern Múnich, Manchester City y Olympique de Lyon”, destacó el organismo.

“El Club América Femenil ha tenido un año espectacular, ganando tanto a nivel nacional como internacional”, indicó Luis García.

REACCIONES POR LA NOMINACIÓN DE SCARLETT CAMBEROS AL BALÓN DE ORO 2026:

La delantera mexicana, Scarlett Camberos, compone la lista de 30 jugadoras que optan por el galardón a Mejor Jugadora, donde destacan Alexia Putellas, Mapi León, Alex Greenwood, Claudia Pina, Alexia Putellas.

Scarlett Camberos está en la lista de 30 aspirantes al galardón del Balón de Oro 2026 Mexsport

La Liga MX también destacó la nominación histórica de Scarlett Camberos en el ámbito individual.

“La presencia de Camberos en esta lista reconoce el desempeño que tuvo durante la temporada con el Club América, con el que fue pieza fundamental en la obtención de los títulos del Clausura 2026 y de la Concacaf W Champions Cup”, señaló.

“Me llena de orgullo ver a Scarlett Camberos dentro de las nominadas, siendo la primera mexicana en lograrlo. Es una de las mejores futbolistas del mundo y su logro es un ejemplo a seguir”, publicó Luis García.

REACCIONES POR LA NOMINACIÓN DE JULIÁN QUIÑONES AL BALÓN DE ORO 2026:

El delantero mexicano, Julián Quiñones, fue incluido en la lista de 30 candidatos para el premio a Mejor Jugador, entre los que se incluyen a figuras como Lionel Messi, Lamine Yamal, Erling Haaland, Harry Kane, entre otros.

“Nominado al Balón de Oro 2026. ¡Qué orgullo, Julián! ¡Felicidades!”, publicó la Selección Mexicana.

Julián Quiñones está en la lista de 30 candidatos para hacerse con el Balón de Oro varonil 2026 Mexsport

“El mexicano mundialista Julián Quiñones en la lista de candidatos al Balón de Oro”, destacó el Al Qadsiah.

“Muchas felicidades a nuestro Julián Quiñones por su nominación al Balón de Oro 2026. La recompensa de la constancia, perseverancia y talento que te conocemos”, indicó el Atlas.

“Qué decir de Julián Quiñones, quien tuvo una Copa del Mundo impresionante”, destacó Luis García.