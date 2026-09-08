Noche estelar en el Bernabéu: El nuevo Real Madrid debuta en la Champions ante el peligroso Inter
El gigante español inicia su camino en el renovado formato europeo con la máxima exigencia de frenar al vigente campeón del Calcio italiano
vuelve la pasión de la Champions
El Real Madrid recibe al Inter de Milán en el Estadio Santiago Bernabéu para disputar la primera jornada de la UEFA Champions League 2026-2027. Sigue aquí el marcador en vivo, las alineaciones oficiales y el resumen con todos los goles al momento.
El francés condujo a toda velocidad un contragolpe desde su campo, pero al querer sentenciar el arquero Josep Martínez tapó el disparo.
Mbappé hace el saque para el complemento.
Antes del inicio del encuentro, la UEFA entregó la Bota de Oro a Mbappé como el mejor goleador de la pasada edición de la Champions League, en tanto que a Arda Güler le dio el reconocimiento de Jugador Revelación.
El Real Madrid mostró su pegada en dos acciones en la que las fallas defensivas del Inter le abrieron la oportunidad de marcar los tantos con los que se va al descanso con una ventaja de 2-0. EL Inter ha mostrado mejores automatismos para mover la pelota, sin embargo han sido ineficaces en la zona de la definición.
Josep Martínez evita en los últimos segundos antes del descanso otro gol con un par de atajadas tras una veloz conducción de Mbappé, quien disparo abajo para la primera parada del arquero, quien luego repitió a otro remate de Bellingham.
Con su tanto, Kylian Mbappé llegó a 71 goles en juegos de Champions League para igualar en la quinta posición de la historia al exmerengue Raúl González Blanco. El francés necesitó de 99 partidos para llegar a esta cantidad mientras que Raúl lo hizo en 141 encuentros.
Curtis Jones hace una media vuelta dentro del área y manda arriba un remate. El conjunto italiano mantiene su dominio en cuanto al control del esférico y dominio en el mediocampo.
El belga recibió un duro golpe por parte de Lautaro Martínez en un centro al área.
El Inter controla el balón con un 68 por ciento, ocupan más tiempo el campo rival, sin embargo las dianas cayeron en su marco tras dos fallas garrafales.
A Mbappé se le escapó la oportunidad de hacer otro gol después de un contragolpe que condujo Vini Junior.
El arquero del Inter intentó regatear a Valverde al momento de sentir la presión, pero el uruguayo le alcanzó a tocar el balón para mandarlo al fondo de la portería. Dos fallas defensivas del Inter han terminado en los goles merengues.
Federico Valverde amplia la ventaja al aprovechar una garrafal falla del arquero.
El portero belga tapa un potente cobro de tiro libre desde el balcón del área para evitar la igualada.
Una recuperación de Brahim Díaz dio origen al tanto merengue, cuando el marroquí habilitó al francés con un pase para su llegada al área y sentenciar con un disparo abajo.
Cuando peor lo pasaba el Madrid, apareció Kylian Mbappé para mandar el balón a las redes.
Dean Huijsen hace un despeje dentro del área que pasa a un lado de su propia puerta. Una acción de mucho peligro.
El Inter no especula y hace que los anfitriones acumulen muchos elementos en su campo, pues no pueden tener el control. El balón es italiano.
El Madrid intenta equilibrar en el control del partido. El inglés Bellingham cae en tres cuartos de campo derribado por una falta.
Thibaut Courtois tapa la primera aproximación de peligro a un disparo de Thuram que manda a un lado. El belga, como parece costumbre, siempre hace la primera parada de los juegos.
Pasaron dos minutos de toques por parte del conjunto italiano, mientras los merengues perseguían sombras y no tocaban el balón.
El Inter hace el saque inicial. Ya rueda el balón en el Bernabéu.
Ambos equipos ya están en el campo. Antes del comienzo del encuentro habrá un minuto de silencio en memoria a las víctimas de la tragedia en Nepal.
Las gradas del legendario Bernabéu no tiene espacio. Los aficionados tendrán que esperar para otra oportunidad para ver el debut como titular de Yan Diomandé, que sale al banquillo en tanto que Brahim Díaz estará en la banda derecha.
El más reciente antecedente entre estos equipos fue hace cinco años, 7 de diciembre de 2021, cuando se enfrentaron también en la fase de Grupos de la Champions en un partido que ganó el Real Madrid con un marcador de 2-0.
El Real Madrid hace modificaciones al no contar con varios jugadores.
El historial entre el Real Madrid y el Inter de Milán es el reflejo de un auténtico clásico del futbol europeo. Se han enfrentado en 19 partidos oficiales repartidos en tres competiciones de la UEFA (Copa de Europa/Champions League, Copa de la UEFA y Recopa de Europa), con un balance sumamente equilibrado:
- Victorias del Real Madrid: 9
- Victorias del Inter de Milán: 8
- Empates: 2
- Goles a favor del Real Madrid: 28
- Goles a favor del Inter de Milán: 26
Real Madrid abre las puertas del Bernabéu para recibir al Inter de Milán en el comienzo de una nueva edición del torneo más importante de clubes en el mundo.