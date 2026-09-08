Porto Vs Manchester City EN VIVO: Jornada 1 - Champions League
Porto y Manchester City se enfrentan en la Jornada 1 de la Champions League, partido que se jugará desde el Estadio Do Dragao; Santiago Gimenez en acción
PORTO
00
MANCHESTER CITY
POR COMENZAR...
-Ya calientan
Los 22 protagonistas del compromiso dsde la cancha del Do Dragao, con capacidad para 50,033 aficionados
-XI del Manchester City
Gianluigi Donnarumma, Matheus Nunes, Rúben Dias, Marc Guéhi, Joško Gvardiol, Ayyoub Bouaddi, Enzo Fernández, Rayan Cherki, Antoine Semenyo, Phil Foden y Erling Haaland
-Alineación del Porto
Diogo Costa, Alberto Costa, Nehuén Pérez, Jakub Kiwior, Martim Fernandes, Alan Varela, Pablo Rosario, Gabri Veiga, William Gomes, Pepê y André Silva
-Szymon Marciniak es el árbitro
Del compromiso que se llevará a cabo en el Estadio Do Dragao
-¡¡¡Bienvenidos a las acciones del partido!!!
Porto y Manchester City se miden en la Jornada 1 de la Champions League