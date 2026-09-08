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Porto Vs Manchester City EN VIVO: Jornada 1 - Champions League

Porto y Manchester City se enfrentan en la Jornada 1 de la Champions League, partido que se jugará desde el Estadio Do Dragao; Santiago Gimenez en acción

Por: Bernardo Ferreira

Porto recibe al Manchetser City en el Estadio Do Dragao durante la Jornada 1 de la Fase Liga de Champions League.
Porto recibe al Manchetser City en el Estadio Do Dragao durante la Jornada 1 de la Fase Liga de Champions League.Especial
Escudo Porto MxM
PORTO
00
MANCHESTER CITY
Escudo Manchester City MxM
POR COMENZAR...
-Ya calientan

Los 22 protagonistas del compromiso dsde la cancha del Do Dragao, con capacidad para 50,033 aficionados

-XI del Manchester City

Gianluigi Donnarumma, Matheus Nunes, Rúben Dias, Marc Guéhi, Joško Gvardiol, Ayyoub Bouaddi, Enzo Fernández, Rayan Cherki, Antoine Semenyo, Phil Foden y Erling Haaland

-Alineación del Porto

Diogo Costa, Alberto Costa, Nehuén Pérez, Jakub Kiwior, Martim Fernandes, Alan Varela, Pablo Rosario, Gabri Veiga, William Gomes, Pepê y André Silva

-Szymon Marciniak es el árbitro

Del compromiso que se llevará a cabo en el Estadio Do Dragao

-¡¡¡Bienvenidos a las acciones del partido!!!

Porto y Manchester City se miden en la Jornada 1 de la Champions League

Porto recibe al Manchetser City en el Estadio Do Dragao durante la Jornada 1 de la Fase Liga de Champions League.
Porto recibe al Manchetser City en el Estadio Do Dragao durante la Jornada 1 de la Fase Liga de Champions League.Especial

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