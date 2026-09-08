México cae 2-1 ante Polonia y se jugará todo ante Argentina en el Mundial Femenil Sub-20

La Selección Mexicana Femenil Sub-20 tendrá que jugarse el todo por el todo ante Argentina en el último partido del Mundial, luego de caer 2-1 ante Polonia, anfitriona del torneo, en un partido que México tuvo la victoria y terminó por fallar.

El golpe definitivo llegó desde los once pasos. México había logrado contener a las polacas y mantener el empate 1-1, pero una falta de Ashlee Mora dentro del área cambió el escenario. El VAR revisó la acción y terminó por señalar penalti. Zuzanna Witek tomó el balón, no dudó y convirtió al 75’ para darle la vuelta al marcador y poner a las mexicanas contra las cuerdas.

La reacción mexicana apareció, pero sin la claridad necesaria. El equipo dirigido por Dorival Bueno buscó el empate y tuvo en Natalia Muñoz una de sus últimas esperanzas, con un remate al 87’ que pasó cerca de convertirse en el 2-2. Antes, al 52’, Michel Fong también estuvo a punto de devolverle la ventaja a México, pero la guardameta Julia Wozniak apareció con una gran atajada. Mientras que Saldivar, volvió a ser la esperanza pero no logró concretar.

El problema para México fue que después de un arranque prometedor perdió contundencia y claridad. Las mexicanas se adelantaron al minuto 5' gracias a un autogol de Martyna Bartczak, pero la ventaja duró poco. Al 9’, un error defensivo dejó el balón servido para Oliwia Zwiazek, quien no perdonó y devolvió a Polonia al partido.

A partir de ahí, México mostró momentos de buen futbol, aunque también sufrió para recuperar la pelota y generar peligro constante. Montserrat Saldivar tuvo una oportunidad inmejorable antes del descanso, pero falló en el mano a mano.

Polonia aprovechó mejor sus momentos y terminó quedándose con una victoria que complica el panorama mexicano. Ahora, el margen de error se terminó: México necesita sacar un resultado positivo ante Argentina para mantener vivo el sueño de avanzar en el Mundial Sub-20.