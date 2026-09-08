Histórica nominación: América Femenil va por el prestigioso Balón de Oro

El América Femenil tuvo una nominación histórica al ser incluído como candidato al galardón de la categoría dentro de las nominaciones al prestigioso Balón de Oro 2026, gracias a su gran temporada que ha tenido en el año, donde suma tres títulos.

El equipo de mexicano cosechó en dos meses los tres títulos. Consiguió el Campeonato de la Liga MX Femenil del Clausura 2026, la Copa de Campeones W Concacaf 2025-2026 y el Campeón de Campeones de la Liga Femenil.

Scarlett Camberos ganó el Premio a la Mejor Jugadora de la Copa de Campeones Concacaf W 2026 Mexsport

El América Femenil hizo historia al ganar el primer título de la Copa de Campeones de W Concacaf, luego de vencer 5-3 al Washington Spirit en la final que se disputó en el Estadio Hidalgo. El título le permitió al equipo mexicano un lugar en la Copa de Campeones Femenil de la FIFA 2027.

El América Femenil está entre los candidatos al Mejor Equipo femenil por el Balón de Oro 2026, con equipos que son potencia, como el Barcelona, Bayern Múnich, Manchester City y el Olympique de Lyon.

En lo que va de 2026, el América Femenil suma tres títulos Mexsport

El premio en la categoría se comenzó a entregarse en 2023 y el Arsenal es el actual campeón.

¿QUÉ ES EL BALÓN DE ORO?

Es el premio más prestigioso y distinguido en el futbol, que creó France Football en 1956 y en 2026 celebrará su 70 Aniversario en una ceremonia que tendrá lugar en Londres (primera vez en su historia) el próximo 26 de octubre.

El premio que presenta France Football (propiedad de L'Equipe Group), se coorfaniza con la UEFA desde 2024.

El primer ganador del premio fue el inglés Stanley Matthews, hace 70 años.