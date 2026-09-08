Oficial: Julián Quiñones es nominado al Balón de Oro 2026

México sumó su tercera nominación al Balón de Oro 2026. Previamente, se dio a conocer que el América es candidato a Mejor Equipo femenil, Scarlett Camberos a Mejor Jugadora y ahora Julián Quiñones aparece en la lista de 30 candidatos a Mejor Jugador, entre los que se incluyen a Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Jude Bellingham, entre otros.

El atacante mexicano tuvo una grandiosa temporada con el Al Qadsiah en la Liga Profesional Saudi, al terminar como campeón de goleo con 33 tantos en 31 partidos, superando a Ivan Toney y Cristiano Ronaldo.

Julián Quiñones participó en el Mundial 2026 con la Selección Mexicana Mexsport

Su paso goleador en la liga árabe también se plasmó en la Selección Mexicana durante el Mundial 2026, donde anotó cuatro goles y dio una asistencia en cinco partidos.

Se convirtió en el primer jugador de una selección de la Concacaf en marcar el primer gol de un Mundial. También significó el más rápido del torneo en 20 años.

Julián Quiñones entra en una lista selecta de mexicanos nominados al Balón de Oro, como Guillermo Ochoa en 2007, Rafael Márquez en 2010, Javier Hernández en 2011, Andrés Guardado en 2015 y Giovani dos Santos en 2015.

Julián Quiñones entra en una lista selecta de mexicanos nominados al Balón de Oro Mexsport

Paso goleador de Quiñones en Arabia Saudita: Suma 63 goles en 72 partidos con el Al Qdsiah.

LOS 30 NOMINADOS A MEJOR JUGADOR DEL BALÓN DE ORO 2026: