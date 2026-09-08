Vozinha, héroe de Cabo Verde en el Mundial es nominado al Balón de Oro

Vozinha se convirtió en un héroe para Cabo Verde por su campaña histórica en el Mundial 2026. Ello lo llevó a ser considerado como candidato al premio al Mejor Portero de la Temporada en la ceremonia del Balón de Oro.

La selección de Cabo Verde sorprendió en el Mundial 2026. Logró empates históricos ante España (0-0), Uruguay (2-2) y Arabia Saudita (0-0). En los Dieciseisavos de final, la selección africana cayó 3-2 en la prórroga.

Vozinha fue clave por sus atajadas para que la selección de Cabo Verde superara la Fase de Grupos en el Mundial 2026 Mexsport

Fue el tercer país más pequeño en clasificarse para el torneo, solo por detrás de Curazao en el mismo año e Islandia en 2018.

A sus 40 años con 12 días, Vozinha se convirtió en el jugador de más edad en disputar el debut de un país en el Mundial y se metió a la historia como el noveno portero de más edad que participó en el torneo; en este rubro el líder de la lista es Essam El Hadary de Egipto con 45 años y 161 días.

En el debut en el torneo, el portero de Cabo Verde tuvo una actuación brillante para aplacar el dominio y el ataque de España, donde realizó siete paradas fundamentales para cerrar con un 0-0, lo que se consideró como una de las mayores sorpresas en la historia de los Mundiales.

Lionel Messi y Vozinha tras el pase de Argentina en el Mundial 2026 Mexsport

Vozinha también fue en los empates subsecuentes para que Cabo Verde obtuviera el pase a los Dieciseisavos de final. En esta última instancia, volvió a lucirse, ahora con ocho atajadas contra Argentina, incluido un disparo de Lionel Messi.

“Creo que hicimos lo suficiente para ganar el partido. Por desgracia, así es el futbol. Argentina consiguió marcar el tercer gol en una jugada a balón parado. Jugamos de tú a tú contra el actual campeón del mundo. Y esto con un gran respeto hacia Messi y todos los jugadores de Argentina. Pero, cuando salimos al campo, sabemos la calidad del rival y tenemos que centrarnos en nosotros mismos, en nuestro trabajo”, indicó Vozinha al final el partido.

Atajadas totales de Vozinha en el Mundial 2026: 18 en cuatro partidos.

Tras su actuación en el Mundial, en la entidad de Sao Miguel se bautizó una calle con su nombre. Después, fichó por el Colo-Colo de Chile.

LOS PORTEROS NOMINADOS AL BALÓN DE ORO 2026: